EA Sports FC 26: EA-Play-Mitglieder starten heute früher – noch vor dem Early Access um Mitternacht

Die Fußball-Fans zählen die Stunden: Heute Nacht beginnt der Early Access von EA Sports FC 26 für Besitzer der Ultimate Edition. Doch wer ein Abo bei EA Play hat (und damit auch Game Pass Ultimate), darf schon viele Stunden früher loslegen.

Damit herrscht eine spannende Ausgangslage: PS5-, Xbox- und PC-Spieler können je nach Modell und Mitgliedschaft früher starten. Wir verraten dir die genauen Uhrzeiten für Österreich, Deutschland und der Schweiz und erklären, wie das Early-Access-Modell funktioniert.

Wann startet der Early Access von EA Sports FC 26? Der offizielle Early Access für Käufer der Ultimate Edition startet im deutschsprachigen Raum in der Nacht vom 18. auf den 19. September um 00:00 Uhr. Dabei spielt es keine Rolle, ob du auf PlayStation, Xbox oder PC unterwegs bist, die Konsolen-Versionen werden weltweit gleichzeitig freigeschaltet.

Wie können EA-Play-Mitglieder früher loslegen?

Hier wird es spannend: Wer ein EA-Play-Abo besitzt, darf die 10-Stunden-Testversion schon deutlich vor dem Early Access starten. Der Zugang begann bereits heute Nachmittag, am 18. September um 14:00 Uhr deutscher Zeit.

Das bedeutet: EA-Play-Mitglieder können bereits 10 Stunden früher als Käufer der Ultimate Edition loslegen. Das gilt sowohl für PS5, Xbox als auch PC. Der große Vorteil: Der Fortschritt bleibt erhalten, wenn du später die Vollversion spielst.

Die genauen Zeiten in Deutschland im Überblick

Damit du nicht durcheinanderkommst, haben wir die internationalen Angaben auf deutsche Zeit umgerechnet:

EA Play 10-Stunden-Testversion:

Start am 18. September um 14:00 Uhr

Start am 18. September um Early Access (Ultimate Edition, Konsole/PC):

Start am 19. September um 00:00 Uhr (Mitternacht)

Kein Umstellen mehr nötig, auch PS5-Spieler profitieren

Bisher nutzten viele Xbox-Spieler den sogenannten Neuseeland-Trick, bei dem die Konsole auf eine andere Region umgestellt wurde, um schon Stunden früher loszulegen. Mit der neuen Regelung ist das nicht mehr nötig: Der offizielle EA-Play-Start sorgt dafür, dass alle mit Abo früher spielen können.

Damit profitieren jetzt auch PS5-Spieler, die bisher nie eine Möglichkeit hatten, über Umwege an ein „früheres Spiel“ zu kommen. Wer ein Abo hat, ist also klar im Vorteil und kann ab sofort in EA Sports FC 26 einsteigen.

Warum lohnt sich der frühe Start?

Viele Spieler wollen möglichst schnell mit Ultimate Team beginnen oder ihre ersten Schritte im Karrieremodus machen. Durch die 10-Stunden-Testversion können Abo-Mitglieder nicht nur früher einsteigen, sondern auch schon Fortschritte erzielen, die beim Wechsel in die Vollversion erhalten bleiben. Gerade im Ultimate Team ist das ein Vorteil: Wer früher Packs öffnet und auf dem Transfermarkt aktiv wird, kann sich einen wichtigen Vorsprung sichern.

