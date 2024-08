EA Sports College Football 25 erhält Update 1.008

Das Update 1.008 für EA Sports College Football 25, auch bekannt als das Titel-Update vom 19. August 2024, ist jetzt online. Das Spiel wurde am 19. Juli dieses Jahres für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wenn du Interesse hast, gelangst du hier zu unserem ausführlichen Test-Bericht. Der neueste Teil der langjährigen Football-Reihe hat seit seiner Veröffentlichung bereits mehrere Updates erhalten. Das Update 1.007 beispielsweise wurde am 8. August veröffentlicht. Es fügte neue Shotgun-Formationen hinzu, passte das Verhalten der KI an und nahm diverse andere Änderungen am Spiel vor.

In seinem jüngsten Patch für EA Sports College Football 25 scheint sich Entwickler EA Orlando, der auch die Madden NFL-Franchise entwickelt hat, auf die Behebung technischer Probleme konzentriert zu haben. In einem Beitrag auf dem offiziellen EA Community Portal hat das Entwickler-Team vier der Fehler hervorgehoben, die mit dem Patch 1.008 behoben wurden. Darunter ist auch ein Fehler, der dazu führte, dass die Anzeigetafeln während des Spiels verschwanden. Andere Probleme, die in der Offline-Version des Dynasty-Modus auftraten, wie zum Beispiel das Einfrieren, werden durch den neuesten Patch ebenfalls behoben. Der Dynasty-Modus bietet den Spielern die Möglichkeit, ihr eigenes College-Football-Programm von Grund auf neu zu erstellen.

Was bringt das neueste Update für EA Sports College Football 25 mit sich?

Das Update 1.008 für EA Sports College Football 25 wurde noch nicht auf dem Campus Huddle Blog des Spiels veröffentlicht. Es wurden jedoch weitere Änderungen entdeckt, die vom Entwickler-Team nicht näher beschrieben wurden. Laut der Seite ComicBook ermöglicht der Patch vom 19. August den Spielern, die Positionen der Neuzugänge zu ändern. Der Titel soll allein in der ersten Woche 5 Millionen Spieler angezogen haben. Der Frostbite-Titel hat außerdem einen Umsatz von an die 500 Millionen Dollar erzielt, doch wie bei den meisten modernen Spielen gab es auch hier diverse Probleme. Zum Beispiel stellten viele Spieler nach der Veröffentlichung des Spiels fest, dass der Running Back der Ohio State Buckeyes, Quinshon Judkins, in EA Sports College Football 25 aufgrund seines Platin-Levels von 360 übermächtig war.

Judkins wurde als so übermächtig angesehen, dass mehrere Spielergemeinschaften forderten, sein Team komplett aus den Spielen zu verbannen. Einige bezeichneten ihn sogar als den besten Spieler des Spiels. Glücklicherweise wurde Judkins Spin-Move mit dem Update 1.007 neu ausbalanciert, wodurch er wesentlich weniger stark wurde. Es wird erwartet, dass ein größerer Patch für EA Sports College Football 25 veröffentlicht wird, wenn die nächste Saison, organisiert von der National Collegiate Athletic Association, beginnt. Die diesjährige reguläre Saison dauert vom 24. August bis zum 14. Dezember. Die Postseason beginnt am 14. Dezember und endet am 20. Januar 2025.

Das wichtigste aus den Patch Notes