EA Sports UFC 5: Sichert euch diesen DLC-Kämpfer kostenlos

Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass der legendäre Boxer Mike Tyson als kostenloser DLC-Kämpfer in EA Sports UFC 5 verfügbar sein wird. Diese exklusive Aktion ist zeitlich begrenzt und läuft bis zum 19. November 2024, was Fans die Möglichkeit gibt, Tyson rechtzeitig zu seinem mit Spannung erwarteten Boxkampf gegen den Influencer Jake Paul zu erleben. Mike Tyson, auch bekannt als „Iron Mike“, wird im Spiel als DLC-Kämpfer eingeführt, sodass die Spieler in die Rolle des berüchtigten K.-o.-Königs schlüpfen und im virtuellen Octagon kämpfen können. Der Hype um diese Ankündigung ist besonders groß, da Tyson kurz vor seinem Kampf gegen Jake Paul steht, der am 15. November 2024 im AT&T Stadium in Arlington, Texas, stattfinden wird. Dieser Kampf wird exklusiv auf Netflix übertragen und ist für alle Netflix-Abonnenten kostenlos verfügbar.

Mit der Integration von Mike Tyson können die Spieler seine beeindruckende Schlagkraft und seine legendären K.-o.-Fähigkeiten im Spiel erleben. Normalerweise wäre dieser DLC kostenpflichtig, doch für eine begrenzte Zeit ist er kostenlos erhältlich, was den Spielern die Möglichkeit gibt, ihn ihrer Sammlung hinzuzufügen und dauerhaft zu behalten. Um den Mike Tyson-DLC herunterzuladen, müssen die Spieler das Basisspiel EA Sports UFC 5 besitzen und alle aktuellen Updates installiert haben. Ein EA-Konto und eine Internetverbindung sind ebenfalls erforderlich, um den Download abzuschließen. Der DLC ist sowohl für Xbox Series X/S als auch für PlayStation 5 verfügbar, was sicherstellt, dass die meisten Spieler in den Genuss dieses besonderen Charakters kommen können.

Mike Tyson für alle Spieler von EA Sports UFC 5 kostenlos

EA Sports hat zudem einige technische Verbesserungen und Balance-Updates angekündigt, die zeitgleich mit dem Mike-Tyson-DLC eingeführt werden. Diese Updates sollen das Spielerlebnis weiter verbessern und die verschiedenen Kämpfer im Spiel besser ausbalancieren. Für Fans von Mike Tyson und UFC 5 ist dies eine großartige Gelegenheit, einen der bekanntesten Boxer der Geschichte im Spiel zu erleben und seine beeindruckenden Fähigkeiten im Octagon zu nutzen. Diese Aktion ist nicht nur eine Hommage an Tysons beeindruckende Karriere, sondern auch eine spannende Ergänzung für alle Fans des Spiels.

