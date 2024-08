Madden NFL 25: Das sind die besten Wide Receiver und Safeties

EA Sports hat die Liste der besten Wide Receiver und Safeties für das kommende Madden NFL 25 veröffentlicht. Die diesjährige Ausgabe der langjährigen American-Football-Reihe erscheint am 16. August 2024, pünktlich zum Saisonstart der Liga. Wie bei Sportspielen mittlerweile üblich, enthüllt Entwickler EA frühzeitig die Statistiken der besten Spieler des Titels. Ein Hype um das neue Spiel begann mit der Vorstellung der Gameplay-Verbesserungen in einem ausführlichen Trailer. Dazu gehören auch die Änderungen im Franchise-Modus von Madden NFL 25, der ein neu gestaltetes Rookie-Draft-Erlebnis für angehende General Manager bietet. Fans können sich in den kommenden Wochen bis zur Veröffentlichung des Spiels noch auf weitere Teaser freuen.

In diesem Jahr ist der Superbowl-Gewinner und mehrfache Pro-Bowl-Teilnehmer Tyreek Hill der beste Wide Receiver. Er ist der erste Spieler in Madden NFL 25, der einen OVR von 99 erreicht. Er schreibt auch Geschichte, da er der erste Miami Dolphin ist, der eine 99 erhält. Minnesota Vikings Wide Receiver Justin Jefferson, der im letzten Spiel ein OVR von 99 hatte, wurde leicht auf 98 OVR heruntergestuft. Hills astronomische Bewertung ist wahrscheinlich auf seine Leistungen in der Saison 2023 zurückzuführen. Unter anderem stellte er einen neuen Rekord auf, als er im achten Spiel der Saison 1.000 Receiving Yards erzielte und in Woche 17 die 10.000 Receiving Yards seiner Karriere erreichte. Jefferson erlitt in der vergangenen Saison eine Verletzung, die ihn auf nur zehn Spiele einschränkte, was den Punktabzug erklärt.

Jessie Bates III als bester Safety in Madden NFL 25

Jessie Bates III von den Atlanta Falcons, ein ehemaliger Anwärter auf den Super Bowl, ist mit einem OVR von 97 der beste Safety des Spiels. Dies ist ein enormer Sprung im Vergleich zu seinem OVR von 91 in Madden NFL 24, was wahrscheinlich auf seinen Wechsel von den Cincinnati Bengals zu den Falcons zurückzuführen ist. Jener Wechsel verlieh seiner Karriere neuen Schwung. Bates wurde 2023 zweimal zum NFC Defensive Player of the Week gewählt und dürfte 2024 ein ähnlich erfolgreiches Jahr mit den Falcons haben. NFL-Fans können sich in diesem Jahr auf ein neues Spielsystem freuen. Madden NFL 25 führt die BOOM Tech ein, die das Gameplay durch eine veränderte Tackling-Physik noch intensiver machen soll. Laut EA werden die Tackling-Animationen mit BOOM anders aussehen und den Spielern noch mehr Kontrolle über die Ballbewegung geben. Es bleibt abzuwarten, ob diese neue Technologie groß genug sein wird, um der Reihe neues Leben einzuhauchen.

Die Top 10 der Spieler in der Übersicht

Top 10 Wide Receivers

Tyreek Hill (Miami Dolphins): 99 OVR

Justin Jefferson (Minnesota Vikings): 98 OVR

CeeDee Lamb (Dallas Cowboys): 96 OVR

A.J. Brown (Philadelphia Eagles): 95 OVR

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions): 95 OVR

Davante Adams (Las Vegas Raider): 94 OVR

JaMarr Chase (Cincinnati Bengals): 93 OVR

Stefon Diggs (Houston Texans): 92 OVR

Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers): 91 OVR

Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers): 91 OVR

Top 10 Safeties