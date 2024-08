EA SPORTS College Football 25 (PS5) – Game Review

Am 19. Juli 2024 wurde das Sportspiel EA SPORTS College Football 25 von EA Tiburon und EA Sports veröffentlicht. Dieses Spiel bringt dich zurück in die Welt des College-Footballs, wo Legenden geboren werden. In unserer PS5-Review von DailyGame.AT erfährst du, ob der Publisher es geschafft hat, die Ära des College-Footballs wieder aufleben zu lassen. Außerdem versuchen wir zu klären, wie sich der neue Titel im Vergleich zu seinem großen Bruder, Madden NFL schlägt.

Back to School mit EA SPORTS College Football 25

Bei EA SPORTS College Football 25 gibt es eine breite Auswahl an verschiedenen Spielmodi. Über den „Play Now“-Reiter kannst du schnelle Exhibition-Matches gegen die KI, lokale Mitspieler oder den Computer bestreiten. In „Play a Friend“ erlebst du nicht gerankte Online-Partien. Weitere Online-Spielvarianten sind „Road to the CFP“, eine Liga, bei der du deine Mannschaft zu den College-Football-Playoffs führst, sowie der beliebte und berüchtigte Sammelkartenmodus „Ultimate Team“. Das Herzstück des Spiels sind jedoch die beiden Karrieremodi: Der „Dynasty“-Modus ermöglicht es dir, in die Rolle eines College Football Coaches zu schlüpfen, während „Road to Glory“ die Perspektive eines Spielers einnimmt. Die Auswahl an Modi ist sowohl online als auch offline vielfältig. Beachte jedoch, dass für alle Online-Varianten außer „Ultimate Team“ ein PS-Plus-Abo erforderlich ist.

Der Titel bietet auch eine Vielzahl von Minispielen, die uns die verschiedenen Offense- und Defense-Spielzüge näherbringen. Wir haben die Möglichkeit, Punts und Field Goals zu üben oder unsere erlernten Fähigkeiten in Trainingsspielen zu testen. Die kurzen Übungsaufgaben decken eine breite Palette an taktischen und spielerischen Möglichkeiten auf dem Spielfeld ab, darunter akkurate Pässe, erfolgreiche Zweikämpfe, Manndeckung und Tackles. Am Ende werden unsere Leistungen mit Gold, Silber oder Bronze bewertet, je nachdem, wie viele Punkte wir gesammelt haben. Besonders cool ist das authentische Setting: Wir befinden uns in einer Trainingshalle, die förmlich nach College Football schreit. Die Schulembleme an den Seitenwänden, die typischen Trainingsdummies und Spielfeldmarkierungen sowie die am Spielfeldrand wartenden Mitspieler und das Trainerteam mit selbst gebastelten Pappschildern verleihen dem Ganzen definitiv einen schulischen Charakter.

Begründung einer eigenen Dynastie

Im „Dynasty“-Modus von College Football 25 treffen wir zunächst eine Entscheidung: Spielen wir offline im klassischen Singleplayer oder online über die Cloud? Die Cloud-Variante ermöglicht es uns, andere Spieler zu unserer Dynastie hinzuzufügen und eine selbst erstellte Team-Builder-Mannschaft auszuwählen. Als Erstes wählen wir unsere gewünschte Schule aus einer Vielzahl von College-Mannschaften in den USA, einschließlich Air Force, Navy und Army. Danach legen wir die Rolle unseres Coaches fest: Head Coach, der für alle Bereiche verantwortlich ist, oder sogenannter Offensive und Defensive Coordinator. Wir können entweder den Coach der ausgewählten Hochschule übernehmen oder unseren eigenen mit dem Charakterdesigner erstellen. Letzteres ermöglicht es uns, eine Backstory für den Coach festzulegen, die sich auf seine Fähigkeiten auswirkt.

Als Motivator können wir die Spielerbewertungen und ihren Fokus optimieren, während der Recruiter neue Talente schneller und besser erkennt. Der Tactician verbessert die Spielerratings speziell am Spieltag und bereitet das Team auf wichtige Partien vor. Im Charakterdesigner legen wir nicht nur Namen und Erscheinungsbild fest, sondern auch Details zum Spielstil, zur spielerischen Herkunft des Coaches und zur Pipeline, die später das Spielerrecruiting beeinflusst. Außerdem können wir dem Coach ein bestimmtes Verhaltenmuster zuweisen, das sich auf die gegnerische KI auswirkt. In unserem schlichten und übersichtlichen Dashboard im Dynastie-Modus erhalten Trainer einen Überblick über verschiedene relevante Bereiche. Wir sehen beispielsweise, welche Ziele wir erreichen müssen, um zusätzliche Fähigkeiten für unseren Coach freizuschalten.

Erfolge und Prestige als Schlüssel in EA SPORTS College Football 25

Diese Boni kommen uns in verschiedenen Situationen zugute, wie zum Beispiel mehr Erfahrungspunkte bei Titelgewinnen oder erfolgreichen Rekruten. Die Herausforderungen reichen von der Rekrutierung einer bestimmten Anzahl von Spielern bis hin zum Gewinnen festgelegter Matchtypen. Obendrein können wir auf das Recruiting-Board unserer Mannschaft zugreifen. Dort sehen wir, welche Spieler aktuell beobachtet werden und welche Positionen unser Team benötigt. Wir erfahren auch, wie es um die Spieler in unserem Kader steht – zum Beispiel, welche Teammitglieder wir verlieren könnten, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern. Das Recruiting ist gut umgesetzt und bietet verschiedene Optionen, um Spieler auf unser College aufmerksam zu machen. Dafür haben wir pro Saison eine bestimmte Anzahl an Zielen, also zu beobachtenden Kandidaten, sowie Stundenpunkte zur Verfügung.

Auf diese Weise setzen wir unsere Scouts auf die Spieler an, um mehr über sie zu erfahren. Wir nehmen über Social Media oder persönlich Kontakt zu ihnen auf, um unseren Einfluss zu erhöhen, oder bieten vielversprechenden Kandidaten ein Stipendium an. Im Abschnitt „My School“ hingegen dreht sich alles um den aktuellen Zustand unseres Clubs, sowohl intern als auch extern betrachtet. Dabei beeinflussen verschiedene Faktoren das Prestige unseres Teams, und wir können sie auf unterschiedliche Weise positiv beeinflussen. Zum Beispiel können wir die Bewertung der Stadionatmosphäre durch eine höhere Heimsiegquote oder einen längeren Siegesstreak zu Hause verbessern. Der Wert unserer Program Tradition, der den historischen Erfolg unseres Teams widerspiegelt, kann durch gewonnene Titel oder Playoff-Teilnahmen steigen.

Insgesamt gibt es vierzehn Bereiche, die wir im Auge behalten sollten, um das Teamprestige nach unseren Vorstellungen zu entwickeln. Abseits der Spiele und Trainerfunktionen konzentriert sich der Dynastie-Modus auf das Wesentliche und liefert uns auch sogenannte Top-Stories. Diese Grafiken und kurzen Artikel beleuchten Statistiken, bevorstehende Begegnungen oder einzelne Spieler und vermitteln zumindest ein gewisses Gefühl von Öffentlichkeit und Medien. Die eigentlichen Spielabläufe erwarten uns dann auf dem Platz.

Road to Glory

Im Road-to-Glory-Modus steht im Gegensatz zur Dynastie nur ein einzelner Spieler im Mittelpunkt der Handlung. Wir wählen zunächst einen von vier Wegen und legen damit den Schwierigkeitsgrad fest. Dabei entscheiden wir uns für ein Spielerlevel zwischen zwei und fünf Sternen – vom Underdog bis zum Elite-Spieler. Dadurch bestimmen wir unseren Vorteil zu Beginn des Spiels. Die vier Varianten unterscheiden sich nicht nur in der allgemeinen Spielerstärke, sondern auch in den verfügbaren Skill-Points zu Beginn. Außerdem ordnen wir unserem Spieler eine von fünf Positionen zu: Quarterback, Halfback, Wide Receiver, Middle Linebacker oder Cornerback. Anschließend wählen wir aus drei Optionen einen passenden Archetypen aus, der Attribute wie Genauigkeit, Schnelligkeit, Kraft oder Cleverness beeinflusst.

Natürlich gestalten wir auch das individuelle Aussehen unseres Sportlers mithilfe eines umfangreichen Charakterdesigners. Hier können wir das Erscheinungsbild und das Outfit anpassen sowie Details wie Name, Rückennummer, Heimatstadt und bevorzugte Hand festlegen. Im letzten Schritt verleihen wir unserem Spieler mentale Fähigkeiten, die verschiedene Boni oder Vorteile bieten. Wir werden direkt mit dem Drumherum konfrontiert, das im anderen Karrieremodus schmerzlich vermisst wurde. Ein Reporter kontaktiert uns per Smartphone und stellt uns einige Fragen, auf die wir im Rahmen eines Chats mit vorgefertigten Antworten reagieren können. Diese Antworten beeinflussen unter anderem unsere Followerzahl. Anschließend wählen wir eine der verfügbaren Schulen aus, die sich in Details wie Interessenlevel, Jobsicherheit oder Kompatibilität mit dem entsprechenden College unterscheiden. Nach der Vertragsunterzeichnung landen wir auf unserem Dashboard, das im Vergleich zum Dynasty-Modus etwas kompakter ist.

Der lange Weg zum Profi

Unser Hauptinteresse gilt der Sektion „Upgrade Player“, die uns verschiedene Möglichkeiten bietet, unseren Spieler allmählich zu verbessern. Wir können beispielsweise Skillpunkte investieren, um die allgemeinen Werte unseres Archetypen weiter zu erhöhen. Zusätzliche mentale Fähigkeiten erhalten wir, indem wir die im Karriereverlauf aufgeführten Herausforderungen meistern – zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Followern zu erreichen oder bestimmte Spieltypen zu gewinnen. Mithilfe von Skillpunkten verbessern wir auch verschiedene körperliche Fähigkeiten, um Boosts für spezielle Würfe freizuschalten oder unsere Widerstandsfähigkeit und Genauigkeit in unterschiedlichen Spielsituationen zu optimieren. Unsere Spielerzentrale zeigt uns außerdem genau an, wenn wir in bestimmten Körperregionen Gefahr laufen, uns zu verletzen.

Die „Weekly Agenda“ ist eine bedeutende Kategorie, die in der „Road to Glory“ vorkommt. Hier können wir unsere vorhandenen Energiepunkte in verschiedene Bereiche investieren, um Aspekte wie Followerzahl, Gesundheit, Führungsqualitäten und allgemeines Wissen zu fördern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Aktionen nicht nur positive Auswirkungen haben, sondern auch andere Bereiche negativ beeinflussen können. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, wöchentlich ein Training zu absolvieren, um das Vertrauen unseres Coaches zu stärken. Die Verbesserung hängt dabei von unserem Abschneiden in der jeweiligen Trainingssession ab.

Wir können aus verschiedenen Trainingsspielen wählen oder sie bei Bedarf simulieren lassen. Auf dem Spielfeld haben wir die Kontrolle über unseren selbst erstellten Spieler, was eine willkommene Abwechslung zum regulären Team-Gameplay darstellt. Insgesamt bietet die „Road to Glory” mit ihren interaktiven Elementen wie dem Handychat eine persönlichere Spielerfahrung als die „Dynastie”. Beide Modi decken jedoch die wichtigsten Aspekte ab, die man von einem Karrieremodus in einer Football-Simulation erwartet, sodass jeder Spielertyp auf seine Kosten kommt.

Immersive Präsentation

Sobald es ins Stadion geht, zeigt EA SPORTS College Football 25 seine volle Pracht. Die Grafikpräsentation, sowohl in den Sequenzen als auch auf dem Spielfeld selbst, ist dank EAs Frostbite Engine auf einem beeindruckend hohen Niveau. Die Stimmung im Stadion wird dabei hervorragend eingefangen – sei es beim Einlauf der Spieler, dem Blick auf die Ränge oder dem gesamten Drumherum. Im Vergleich zum Profi-Football der Madden-Reihe wirkt die Präsentation von College Football 25 deutlich intensiver und nahbarer. Man erlebt Cheerleader, die ihre Teams anfeuern, Maskottchen, die die Stimmung anheizen, und Jubelszenen mit teilweise übertriebenen Posen der Spieler. Dies verleiht der Präsentation eine frechere, humorvollere und lebendigere Note im Vergleich zum Profi-Pendant.

Zusätzlich sorgen typisch amerikanische Jingles und Musikeinspieler – etwa mit Blasinstrumenten und Marching Drums – nach Toren oder in Spielpausen für eine dichte Atmosphäre. Das College-Feeling kommt dadurch zu jeder Zeit hervorragend zur Geltung, und der neue Ableger hebt sich spürbar von der etablierten NFL-Reihe ab. Die Entwickler haben es geschafft, trotz der Tatsache, dass keine bekannten unnahbaren Superstars auf dem Platz stehen, eine stärkere Verbindung zu den Akteuren herzustellen. Dadurch fühlen wir uns näher am Geschehen. Diese Nähe wird durch weitere Elemente unterstrichen. Das Spiel nutzt die Funktionen des DualSense-Controllers geschickt, um Würfe, Rempler und andere Aktionen auf dem Spielfeld spürbar zu machen. Doch das wirklich beeindruckende ist, dass wir durch die Controllervibration und eine leicht verwackelte Kamera auch die Stimmung auf den Rängen nachempfinden können.

Licht und Schatten

Jedoch ist bei EA SPORTS College Football 25 nicht alles Gold was glänzt. Während der Spielzeit erlebte man leider immer wieder einige Szenen mit auffälligen Frame-Drops. Diese traten vor allem in größeren Stadien wie dem Ohio Stadium oder dem Bryant-Denny Stadium auf und waren bei diesen wichtigen Spielen deutlich spürbar. Zusätzlich hat Tiburon im gesamten Spiel einige seltsame Fehler gemacht, wie zum Beispiel die falsche Verwendung von Logos oder die Behauptung, dass OU 2023 gegen Texas verloren hat. Einmal hatten wir im Test sogar ein ganzes Team, das aus dem Nichts in der Endzone feierte und sich 30 Meter in den Himmel teleportierte. Viele dieser Fehler sind vermutlich Bugs, und ich hoffe, dass sie mit den ersten Patches behoben werden. Das Design der Benutzeroberfläche im Spiel muss dringend überarbeitet werden. Obwohl das Spiel selbst wunderschöne UI-Elemente bietet, wird es beim Spielen manchmal schwierig.

Ich musste gelegentlich Tasten doppelt drücken, um Eingaben zu registrieren, und ich blinzelte, um die winzigen UI-Elemente der Spieler auf dem Bildschirm zu erkennen. Die Anzeige des Ausdauersystems über den Defensivspielern ist besonders problematisch. Winzige blaue Punkte erscheinen über ihren Köpfen, und es ist unglaublich schwer, sie zu sehen und zu verstehen. Auch die Anzeigen für das Abnutzungssystem und die Spielerattribute könnten klarer gestaltet sein, sei es durch ein umrandetes UI oder deutlichere Symbole. Insgesamt sind die Benutzeroberfläche und die Schrift zu klein und verursachen Kopfschmerzen, wenn man versucht, alles auf dem Bildschirm im Blick zu behalten.

Einige der im Spiel enthaltenen Modi, insbesondere „Road to Glory”, wirken manchmal etwas mager. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die begrenzte Auswahl an Spieloptionen hier die Immersion beeinträchtigt, die das Spiel eigentlich bieten möchte. Ich bin zuversichtlich, dass das Tiburon-Team dieses Problem durch Updates lösen wird. Viele in der Community stimmen sicherlich zu, dass in „Road for Glory” noch Verbesserungsbedarf besteht.

Fazit zu EA SPORTS College Football 25

Wenn du jahrelang Madden gespielt hast, solltest du dir College Football 25 nicht entgehen lassen. Das Spiel überzeugt nicht nur optisch, sondern spielt sich auch besser als die bisherigen Madden-Versionen. Es vermittelt das Gefühl, dass viel Mühe in die Entwicklung eines realistischen Football-Videospiels gesteckt wurde, das im College-Bereich höchste Authentizität und Immersion bietet. Trotz einiger verbleibender Probleme bei der Verteidigung und Bugs handelt es sich zweifellos um die beste reine Football-Simulation auf dem Markt. Dieses Niveau muss der große Bruder Madden NFL 25 in der Zukunft erst noch erreichen.

Review Wertung

8 SCORE Für alle, die schon seit Jahren Madden-Spieler sind, ist EA SPORTS College Football 25 ein absolutes Muss. Detail-Wertung Grafik 9 Sound 7 Gameplay 8 Story 7 Motivation 8 Steuerung 8 Multiplayer 8

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wenn du einen solchen Link klickst, erhalten wir in manchen Fällen eine Provision dafür. Durch den Klick entstehen dir als Besucher keine zusätzlichen Kosten. Die Integration eines Affiliate-Links hat keine Auswirkungen auf unsere redaktionelle Berichterstattung..