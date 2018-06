Mit Anthem geht BioWare viele neue Wege, denn anders als alle bisherigen Titel (ausser Star Wars: The Old Republic) handelt es sich dabei um ein Online Spiel mit Koop-Fokus und nicht um einen Singleplayer-Titel mit optionaler PvE-Multiplayer Möglichkeit.

BioWare-Spiele sind dafür bekannt Spielern die Möglichkeit zu geben, ihren Charakter eine Liebschaft mit einer anderen Figur (egal ob Männlein oder Weiblein) beginnen zu lassen. Zwar stünden auch in Anthem Beziehungen zu anderen Figuren im Hauptaugenmerk, allerdings auf rein platonischer Ebene. In Anthem werden wir laut Entwicklern vielen Charakteren begegnen, deren Schicksale uns interessieren jedoch romantisch wird es kein einziges mal.

Nachdem dem großen Lootbox-Debakel von Star Wars: Battlefront 2 scheint Publisher EA seine Lektion (zumindest vorerst) gelernt zu haben und verzichtet (weitestgehend) auf die Integration der ungeliebten „Glücksspiel-Kisten“.

Bereits bei Battlefield 5 erklärten EA und DICE, dass es keine Lootboxen geben wird und auch dass Anthem ohne sie auskommen wird.

Gerade eben haben die Macher dies auch bei der EA Play Presse Konferenz 2018 bestätigt.

„Keine Lootboxen in Anthem! Wir wollen eine Erfahrung bieten, die gleich von Anfang an befriedigend und angenehm ist. Wir verkaufen keine Power-Ups, wir verkaufen keinen Fortschritt, also auch keine Lootboxen.“