EA bringt seine Games möglicherweise zu STEAM zurück

Die PC-Gaming-Szene ist in den letzten Monaten ein bisschen durcheinander geraten. Immerhin war STEAM von Valve nicht mehr die alleinherrschende Super-Plattform. Mit dem Epic Games Store ist ein wenig der Status Quo verändert worden. Diese beiden sind jedoch nicht die einzigen Hauptakteure im Bereich der digitalen Schaufenster auf dem PC. Unter vielen anderen gibt es auch Origin, die Storefront von EA, in der sie ihre Veröffentlichungen seit Jahren exklusiv aufbewahren und Abonnementdienste forcieren.

Wie sich jedoch herausstellt, wird EA seine Spiele möglicherweise sehr bald wieder auf Steam veröffentlichen. Vor nicht allzu langer Zeit hat Twitter-Nutzer @RobotBrush eine Änderung in den Startkonfigurationen von Steam vernommen, die den Nutzern das Ausführen von Origin-Spielen über Steam zu ermöglichen scheint.

looks like EA are indeed getting ready to come back to steam

🙂 pic.twitter.com/p5KVTlu40c

— lashman (@RobotBrush) October 22, 2019