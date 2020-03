E3 trotzt dem Coronavirus: Die (Xbox-)Veranstaltung findet statt

Die Electronic Entertainment Expo, oder besser bekannt als E3, wird trotz der anhaltenden Verbreitung von COVID-19, auch bekannt als neuartiges Coronavirus, Fortschritte machen. Vor kurzem wurde die Spieleentwicklerkonferenz wegen Coronavirus abgesagt, was viele zu der Sorge veranlasste, dass E3 das gleiche Schicksal erleiden würde.

Trotz der Besorgnis über die Krankheit wurde in einer Erklärung der Organisatoren von E3 behauptet, dass die Show “auf Hochtouren voranschreitet”. Trotzdem gaben die Organisatoren der Veranstaltung an, dass sie “die Situation genau beobachten”, und es ist möglich, dass die Show immer noch abgesagt werden könnte, sollte sich die Krankheit weiter verschlimmern. Coronavirus war direkt dafür verantwortlich, dass verschiedene eSport-Veranstaltungen und die Taipai Game Show abgesagt wurden, und die Situation zeigt nur wenige Anzeichen einer Verbesserung.

Noch bevor Coronavirus zum Problem wurde, zog sich Sony zum zweiten Mal in Folge aus E3 zurück, neben vielen anderen großen Unternehmen, die normalerweise auf der Ausstellungsfläche zu finden sind. Mit den verschiedenen Absagen haben einige die Bedeutung von E3 in Frage gestellt, da viele Unternehmen begonnen haben, für ihre Ankündigungen einen Nintendo Direct-ähnlichen Ansatz zu wählen.

Dennoch haben Unternehmen wie Microsoft ihr Engagement für die Show bekräftigt und dazu beigetragen, ihr mehr Leben einzuhauchen. Bei der GDC zogen sich Unternehmen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Gesundheit ihrer Mitarbeiter, einschließlich Microsoft, schnell aus der Show zurück. Es ist sinnvoll, dass die Unternehmen ähnliche Maßnahmen in Bezug auf E3 ergreifen, wenn sich das Coronavirus weiter verbreitet.

Here’s what the organizers of E3 told me about the GDC cancellation, and whether it will impact E3. No changes right now. pic.twitter.com/etwWpIivkb

— Patrick Klepek (@patrickklepek) February 29, 2020