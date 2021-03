Dying Light 2 steckt nicht in der Entwicklungshölle, so Techland vehement

Dying Light 2 - (C) Techland

Dying Light 2 befindet sich seit einigen Jahren in Entwicklung, nachdem es 2018 erstmals angekündigt und auf der E3 2019 gezeigt wurde. Seitdem war es still. Verdächtig still, so dass Gerüchte entstanden sind, dass sich die Entwicklung im Kreis bewegt – die sogenannte „Entwicklungshölle“. Nun hat Techland, der Entwickler hinter dem Spiel, diese Behauptung vehement zurückgewiesen.

Techland hatte in den letzten Jahren auch turbulente Zeiten erlebt. Es gab interne kreative Streitpunkt und sogar Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe, die dazu führten, dass der narrative Regisseur des Spiels seinen Platz räumen musste. In jüngerer Zeit warfen mehrere anonyme Mitarbeiter CEO Pawel Marchewka vor, ein feindliches Arbeitsumfeld zu fördern, indem sie angeblich homophobe Beleidigungen verwendeten, um auf die Arbeit der Mitarbeiter hinzuweisen.

Das Spiel befindet sich nicht in der Entwicklungshölle, so der offizielle Dying Light-Twitter-Account gegenüber einem User. Und es gibt eine Ankündigung für nächste Woche Mittwoch, den 17. März 2021. So kann man über einen Discord Server zuschauen, wie anscheinend bereits gespielt wird.

In einer überraschenden Offenheit gab man bei Techland zu, dass man Dying Light 2 zu früh in der Entwicklung angekündigt hat, und deshalb scheint es, ob sich das Spiel in der Entwicklungshölle befindet.

Dying Light 2 – Release 2021 scheint möglich zu sein

Unabhängig davon, wie die Entwicklung in der Vergangenheit verlaufen sein mag, scheint sich das Spiel seinem „Entwicklungs-Finale“ zu nähern.

Im Januar sind Fotos der Collectors Edition online durchgesickert, darunter UV-Aufkleber und eine UV-Taschenlampe, ein Stahlbuch, ein Kunstbuch, eine Karte des geheimen Ortes, Postkarten und eine Statue. Collectors Editions werden normalerweise angekündigt, wenn sich ein Spiel innerhalb eines Jahres vor Release befindet.

Es liegt also nahe, dass Dying Light 2 voraussichtlich in diesem Jahr veröffentlicht wird und dass das für den 17. März geplante Update die Collector’s Edition und das Erscheinungsdatum des Spiels enthüllen könnte.

Techland war auch immer wieder im Gespräch von Microsoft übernommen worden zu sein. Doch man sagte zuletzt: Man bleibe unabhängig.

Dying Light 2 befindet sich in Entwicklung. Ursprünglich war ein Release für 2020 geplant.