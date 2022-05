Dying Light 2-Entwickler Techland sucht neue Mitarbeiter für unangekündigtes Open World Action-RPG

Breslau, Polen – Nach dem Erfolg von Dying Light und den – laut Entwickler-Angaben – hohen Verkaufszahlen von Dying Light 2: Stay Human sammelt Techland neue Kräfte, um alle Teams des Unternehmens zu verstärken. Besonders im Fokus: Das Team, das für das unangekündigte AAA Open World Action-RPG in einem Fantasy-Setting verantwortlich ist.

Trotz der Veröffentlichung von Dying Light 2 Anfang des Jahres und der intensiven Produktion im letzten Jahr hat Techland die Entwicklung seines kommenden Spiels fortgesetzt. Nun ist die beste Zeit für das Team, um zahlenmäßig deutlich zu wachsen – wie man selbst sagt.

WERBUNG

“Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir mit der Dying Light-Franchise bisher erreicht haben. Darüber hinaus hat unsere Reise mit Dying Light 2: Stay Human gerade erst begonnen, da wir planen, dieses Spiel für mindestens fünf Jahre zu unterstützen, mit einem Umfang und einer Größe, die mindestens dem entsprechen, was wir unserer Community während des Post-Launch-Supports für den Vorgänger geboten haben. Gleichzeitig haben wir den Ehrgeiz, eine brandneue IP auf den Markt zu bringen, die sich deutlich von dem unterscheidet, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wir wollen ein völlig neuartiges Erlebnis schaffen. Ein neues Fantasy-Epos, das in einer weitläufigen offenen Welt angesiedelt ist und auf den Fähigkeiten und Erfahrungen aufbaut, die wir als Team im Laufe der Jahre gesammelt haben, und das mit neuen Ideen, Leidenschaft und Kreativität durchsetzt ist. Obwohl wir jetzt noch nicht mehr Details über dieses Projekt verraten können, sind wir alle sehr engagiert und freuen uns darauf, es den Spielern zu zeigen, wenn die Zeit reif ist.” – sagte Paweł Marchewka, CEO von Techland.

Alle offenen Stellen für Techlands neues, unangekündigtes AAA Open World Action-RPG und Dying Light 2: Stay Human sind hier zu finden!

Techland: Wer arbeitet am neuen Spiel mit?

Das Team, das für die neue IP von Techland verantwortlich ist, hat einige wirklich bemerkenswerte Talente an Bord, wie zum Beispiel:

Karolina Stachyra – Narrative Director, die zuvor mit CD Projekt Red an The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt und den dazugehörigen DLCs gearbeitet hat

– Narrative Director, die zuvor mit CD Projekt Red an The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt und den dazugehörigen DLCs gearbeitet hat Arkadiusz Borowik – Narrative Lead, der zuvor mit CD Projekt Red an Witcher 2: Assassins of Kings, Witcher 3: The Wild Hunt und den dazugehörigen DLCs gearbeitet hat

In den letzten Monaten wurde das für die neue IP von Techland verantwortliche Team bereits verstärkt durch:

Bartosz Ochman – Open World Director, der zuvor an Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt gearbeitet hat

– Open World Director, der zuvor an Cyberpunk 2077 und The Witcher 3: Wild Hunt gearbeitet hat Mario Maltezos – Ein erfahrener Creative Director, der in der Vergangenheit mit Unternehmen wie Ubisoft (Prince of Persia: The Sands of Time), Warner Bros (Mad Max) und Microsoft zusammengearbeitet hat

– Ein erfahrener Creative Director, der in der Vergangenheit mit Unternehmen wie Ubisoft (Prince of Persia: The Sands of Time), Warner Bros (Mad Max) und Microsoft zusammengearbeitet hat David McClure – Lead Game Designer, zuvor tätig bei Arkane Studios (Deathloop), Deep Silver und Playground Games

– Lead Game Designer, zuvor tätig bei Arkane Studios (Deathloop), Deep Silver und Playground Games Kevin Quaid – Lead Animator mit über 8 Jahren Erfahrung bei Guerilla Games, hat an Titeln wie Horizon Zero Dawn und der Erweiterung The Frozen Wilds gearbeitet

– Lead Animator mit über 8 Jahren Erfahrung bei Guerilla Games, hat an Titeln wie Horizon Zero Dawn und der Erweiterung The Frozen Wilds gearbeitet Marcin Surosz – Lead UI/UX Designer, erkennt mit beeindruckender Expertise die Bedürfnisse der Spieler, früher bei People Can Fly

Wer ist Techland?

Techland ist einer der größten und bekanntesten polnischen Spieleentwickler mit Hauptsitz in Breslau (Polen). Seit über 30 Jahren verfolgen wir die Tradition, hochwertige Erlebnisse zu schaffen, die einfach unvergesslich sind. Seitdem konnte der Videospiele-Entwickler ein internationales Team von über 400 Mitarbeitern aufbauen, die in ihrer Leidenschaft für Spiele und ihre qualitätsorientierte Denkweise vereint sind.