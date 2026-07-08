Dune: Part Three zeigt ersten Trailer – Das wird Kino-Geschichte

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Dune: Part Three hat seinen ersten Trailer erhalten. Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures zeigen damit erstmals, wie Denis Villeneuves Sci-Fi-Trilogie zu Ende gehen soll. Der Film setzt die Geschichte von Paul Atreides fort, der nach seinem Aufstieg zum Imperator mit den Folgen seiner Macht, alten Verbündeten, neuen Feinden und einer wachsenden Rebellion konfrontiert wird.

Der offizielle Trailer auf YouTube macht schnell klar: Das wird kein ruhiger Abschied. Paul ist nicht mehr nur der junge Erbe von Haus Atreides. Er ist inzwischen eine Figur, die von Visionen, Schuld und politischem Druck verfolgt wird. Gleichzeitig rückt Chani stärker in den Mittelpunkt einer Verschwörung, die das Imperium erschüttern könnte. Legendary führt Dune: Part Three als Abschluss von Villeneuves Trilogie und nennt den 18. Dezember 2026 als Starttermin. Der Film basiert auf Frank Herberts Roman Dune Messiah und wird erneut von Denis Villeneuve inszeniert.

Der Trailer sieht nach dem dunkelsten Dune-Film aus

Schon die ersten Bilder wirken deutlich schwerer als in den beiden Vorgängern. Dune: Part Three erzählt nicht mehr vom Aufstieg Pauls, sondern von dem, was danach kommt. Genau das macht die Geschichte so spannend. Paul ist keine reine Heldenfigur mehr, sondern ein Herrscher, dessen Entscheidungen ganze Welten verändern. Timothée Chalamet kehrt als Paul Atreides zurück, Zendaya spielt erneut Chani, Florence Pugh ist wieder als Prinzessin Irulan zu sehen und Robert Pattinson stößt als Scytale zum Ensemble.

Dazu kommen bekannte Namen wie Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy und Javier Bardem. Schon allein diese Besetzung zeigt, welchen Anspruch Warner Bros. und Legendary an das Finale stellen. Unterhalb habe ich dir den englischen Trailer von YouTube eingebettet. Den deutschen Trailer findest du ebenfalls auf der Video-Plattform.

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Dune: Part Three – Die Fans reagieren bereits extrem

Besonders auffällig ist die Reaktion auf YouTube. Unter dem Trailer sammeln sich in kürzester Zeit tausende Kommentare. Viele Fans feiern nicht nur den Trailer selbst, sondern auch die Tatsache, dass Villeneuve diese Trilogie innerhalb weniger Jahre auf einem konstant hohen Niveau fertiggestellt hat.

Ein Kommentar bringt die Stimmung ziemlich gut auf den Punkt: „So sollte sich Kino anfühlen.“ Ein anderer Fan schreibt sinngemäß, dass es eine Erfahrung sei, diese Trilogie innerhalb eines Jahrzehnts im IMAX erleben zu dürfen. Genau das trifft den Nerv der Reihe. Dune ist kein Film, den man einfach nebenbei schaut. Dune will groß sein. Laut, bildgewaltig und überwältigend.

Auch ein bestimmtes Bild sorgt für viel Gesprächsstoff: die Fremen am Strand, die ehrfürchtig auf den Ozean blicken. Mehrere Nutzer heben genau diese Szene hervor. Für Fans wirkt sie offenbar wie ein starkes Symbol: Menschen, die aus einer Welt der Wüste kommen, stehen plötzlich vor einer völlig anderen Realität.

Hans Zimmer dürfte wieder für Gänsehaut sorgen

Natürlich wird auch die Musik diskutiert. Hans Zimmer komponiert erneut den Soundtrack, und schon im Trailer scheint seine Musik eine zentrale Rolle zu spielen. Ein YouTube-Kommentar scherzt, Zimmer werde wohl dafür sorgen, dass die „Nachbarn eine Lärmbeschwerde einreichen“. Das klingt lustig, passt aber perfekt zu Dune. Die Musik der ersten beiden Filme war nicht nur Begleitung, sondern Teil der Identität. Dröhnende Klänge, fremdartige Stimmen, tiefe Synthesizer und gewaltige Soundflächen machten Arrakis auf Kinoleinwand und 4K-Fernseher spürbar. Wenn Dune: Part Three daran anknüpft, dürfte der IMAX-Besuch wieder zur halben Körpererfahrung werden.

Genau deshalb reagieren viele Fans so emotional. Der Trailer verkauft nicht einfach nur Handlung. Er verkauft Atmosphäre. Und bei Dune ist genau das entscheidend.

Denis Villeneuve hat mit Dune und Dune: Part Two geschafft, was lange als extrem schwierig galt: Frank Herberts Welt einem modernen Kinopublikum zugänglich zu machen, ohne sie komplett zu vereinfachen. Dune blieb politisch, religiös, mystisch und visuell eigenständig. Mit Dune: Part Three wird diese Geschichte nun abgeschlossen.

Dune: Part Three startet am 18. Dezember 2026 exklusiv im Kino und in IMAX.