Drawful 2 (PS5) – Review

Jackbox Games ist eine regelrechte Fabrik für Couch Party Spiele. Diese Erlebnisse sind wirklich gemacht für möglichst große Gruppen. Da man eigentlich nie einen Controller zum Spielen benötigt, sondern über ein Smartphone oder Tablett. Drawful 2 ist eines dieser Spiele in dem es darum geht seine Mitspieler von kuriosen Zeichnungen und deren Beschreibungen zu überzeugen.

Drawful 2: Das Konzept

Jeder Spieler steigt in das Drawful 2 Match ein über ein Gerät mit Touchscreen. Entweder über ein Smartphone oder Tablett. Schlicht über einen Browser und einen Zugangscode für den aktuellen Spiel-Raum. Und schon ist ein Match zusammengestellt. Es werden allerdings mindestens 3 Spieler benötigt um ein Match starten zu können. Diese müssen nicht ein Mal im selben Raum sein.

Die teilnehmenden Spieler müssen zwar alle den Hauptbildschirm sehen, jedoch nicht physisch im selben Raum sitzen. Wenn man den Bildschirm über Shareplay oder andere Wege mit den Anderen teilen kann, kann man ein Match auch über lange Distanzen miteinander spielen. Durch den einheitlichen Code für den Spiel-Raum, steigen alle über ihre Smart-Devices in das selbe Game ein.

Drawful 2: Die Aufgabe

Es ist ein Spiel rund um Überzeugung. Jeder Spieler bekommt einen Begriff auf sein Smartphone, welcher möglichst überzeugend gezeichnet werden muss. Man hat allerdings nur eine „Dicke“ an Linien und nur zwei Farben zur Verfügung. Aus diesen muss man in der wenigen Zeit die man hat, möglichst viel machen. Je genauer die Darstellung des Begriffs, umso höher die Chance Punkte zu erhalten.

Denn die Punkte können in Drawful 2 von den Mitspielern geklaut werden. Wenn die Zeichnungen eingereicht sind, bekommt sie jeder Spieler zu sehen und darf sich dazu eine Beschreibung ausdenken. Diese Beschreibung sollte auch möglichst glaubwürdig sein, denn man sollte die Mitspieler davon überzeugen, dass das die richtige Antwort ist. Und je nachdem wie viele Spiele auf deine Antwort tippen, erhält man Punkte oder nicht.

Grafik und Audio nicht erwähnenswert

Drawful 2 ist ein Partygame und dieser Party Aspekt ist der absolute Kern des Games. Und wenn man sich die Screenshots ansieht, stellt man auch fest, weshalb die Grafik hier kein Thema ist. Es ist einfach gehalten und die Darstellungen bzw. Bilder sind primär in den Händen der Spieler. Es ist auch nicht notwendig hier eine großartige Grafik ins Game zu bringen.

Das Selbe gilt auch für das Audio. Die Hintergrundmusik ist relativ unscheinbar und hält sich genau da, im Hintergrund. Es ist auch wirklich nichts dass man in diesem Spiel vermissen würde. Daher sind diese beiden Punkte in diesem Review wirklich nicht erwähnenswert.

Fazit zu Drawful 2

In einem wirklichen Party Game wie diesem, gibt es nicht viel Gameplay oder Steuerung die man bewerten kann. Die wirkliche Frage die sich stellt ist einfach „Macht Drawful 2 Spaß?“ und diese Frage lässt sich mit JA beantworten. Sofern auch alle Mitspieler in das Game investiert sind. Also sich reinhängen und es auch gewinnen wollen. Mit der entsprechenden Motivation, Laune und dem nötigen Ehrgeiz, wird es zu einem richtigen Knaller. Es verliert nur dann an Wind, wenn man Mitspieler hat welche es weder ernst nehmen noch der Sieg interessiert. Leider hatte ich für den Test eben genau so einen Spieler mit in der Runde. Aber das Potenzial dieses Partygames hat sich trotzdem spüren lassen. Jackbox Games hat hier mal wieder was cooles kreiert.

