Dragon’s Dogma 2 wird keine begrenzte Framerate haben

Ein hochrangiger Mitarbeiter von Capcom bestätigte, dass Dragon’s Dogma 2 vom ersten Tag an eine unbegrenzte Framerate haben wird. Es wurden jedoch keine weiteren Details zu dieser Aussage bekannt gegeben. Das ist eine aufregende Funktion, die nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung des AAA-Rollenspiels angekündigt wurde. Dragon’s Dogma 2 soll am 22. März für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

Obwohl die neunte Konsolengeneration als diejenige angepriesen wurde, die 4K-Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde standardisiert, ist dies noch nicht vollständig eingetreten. Viele moderne Spiele sind immer noch auf eine Framerate von 30 Bildern pro Sekunde beschränkt, und bei einigen älteren Titeln erweist es sich als schwierig, die leistungsfähigere Hardware durch Abwärtskompatibilität voll auszunutzen. Microsoft konnte trotz großer Fan-Unterstützung die Bildrate von Dragon’s Dogma auf der Xbox Series X/S nicht verbessern.

Dragon’s Dogma 2 ohne FPS-Begrenzung

Im Januar dieses Jahres gab es Gerüchte, dass Dragon’s Dogma 2 weder auf der PS5 noch auf der Xbox Series X mit 60 Bildern pro Sekunde laufen würde. Stattdessen würde es auf die Hälfte dieses Wertes begrenzt sein. Hideaki Itsuno, der Director des Spiels, hat sich nun in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um klarzustellen, dass das kommende Open-World-Rollenspiel kein hartes Limit für die Rendering-Leistung haben wird. Der Branchenveteran schrieb auf Twitter, dass der Titel mit einer unbegrenzten Bildrate veröffentlicht wird.

Da Itsuno in seiner Aussage keine spezifischen Hinweise auf die Plattform gab, nahmen einige Fans an, dass das Versprechen einer unbegrenzten Bildrate für alle Versionen von Dragon’s Dogma 2 gilt. Dies führte zu Diskussionen in den sozialen Medien. Der Kommentar zerstreut das Gerücht, dass das RPG auf 30 FPS beschränkt sein würde. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die unbegrenzte Framerate es dem Spiel erlaubt, sich tatsächlich durchgängig 60 FPS auf Konsolen zu nähern.

Nach Itsunos Bestätigung ist nur eines sicher: PC-Spieler, von denen viele Dragon’s Dogma 2 bereits vorbestellt haben, müssen sich nicht mit Framerate-Begrenzungen herumschlagen. Wenn ihre Hardware leistungsstark genug ist, können sie eine hohe Framerate genießen. Diejenigen mit bescheideneren Rechnern sollten hoffen, dass die PC-Version des Spiels einen FPS-Limiter enthält, der vom Benutzer konfiguriert werden kann. Diese Funktionalität kann die Leistung optimieren und in manchen Fällen sogar die Stabilität verbessern. Sie ist hilfreich.

Capcom hat Erfahrung mit 4K-Gaming

Konsolenspieler, die darauf hoffen, dass Dragon’s Dogma 2 ein leistungsstarkes Spiel sein wird, sollten Capcoms Erfolgsbilanz mit Titeln der neunten Generation als ziemlich ermutigend empfinden. Viele der besten Spiele, die mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde auf der PS5 und Xbox Series X laufen, sind zufällig Capcom-Titel, also gibt es einen Präzedenzfall, der darauf hindeutet, dass die Dragon’s Dogma-Fortsetzung die Fans in dieser Hinsicht nicht enttäuschen wird.

Worum geht es in Dragon’s Dogma 2?

Dragon’s Dogma 2 ist ein kommendes Action-Rollenspiel, das von Capcom entwickelt und veröffentlicht wird. Es ist die Fortsetzung von Dragon’s Dogma (2012) und soll am 22. März 2024 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen. Das Spiel bietet eine offene Fantasy-Welt, in der der Spieler einen Helden steuert, der einen Drachen besiegen und den Thron beanspruchen soll.