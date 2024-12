Dragon Quest III HD 2D Remake: 2 Millionen Einheiten verkauft

Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass das Dragon Quest III HD 2D Remake weltweit mehr als 2 Millionen Einheiten verkauft hat. Das Remake des klassischen Rollenspiels, das ursprünglich 1988 erschien, wurde am 14. November 2024 weltweit veröffentlicht und ist derzeit für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Microsoft Store erhältlich. Das Spiel wurde im 2D-Grafikstil neu gestaltet, einer einzigartigen Mischung aus Pixelkunst und 3D-Grafik. Die Geschichte und die bekannten rundenbasierten Kommandoschlachten der Serie bleiben dem Original treu. Aber das Remake enthält auch eine Vielzahl zusätzlicher Elemente, wie vertonte Ereignisszenen, Orchestermusik, eine neue „Monster Wrangler“-Berufung, die „Monster Arena“-Funktion für zusätzliche Herausforderungen und neue Story-Episoden mit Ortega, dem Vater des Protagonisten.

Yuji Horii, der Schöpfer der erfolgreichen RPG-Reihe, hat in einer Botschaft an die Community die Bedeutung von Nostalgie und Weitergabe hervorgehoben. Er fordert die Spieler auf, ihre Kopien des Spiels an Kinder oder RPG-Neulinge weiterzugeben, sobald sie das Abenteuer abgeschlossen haben. Horii sieht im Dragon Quest III HD 2D Remake nicht nur ein Spiel, sondern eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Die Verkaufszahlen sind besonders beeindruckend in Japan, wo etwa eine Million physische Kopien verkauft wurden. Die positive Resonanz des Spiels zeigt, dass die Liebe zu klassischen Rollenspielen auch in der modernen Ära weiterhin stark ist.

Das Dragon Quest III HD 2D Remake ist nur der Anfang

Square Enix hat zudem angekündigt, dass Dragon Quest I & II HD 2D Remakes im nächsten Jahr erscheinen werden. Diese Remakes sollen ebenfalls im HD-2D-Grafikstil gestaltet werden und die klassischen Spielmechaniken für neue Generationen zugänglich machen. Die Rückkehr der Reihe hat viele Fans begeistert, die sich über die neuen Inhalte freuen und die Erinnerungen an frühere Titel teilen. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Titel in der Serie folgen werden. Aber die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Square Enix und den Entwicklern gibt Hoffnung auf eine fortgesetzte Zukunft für die beliebte Serie.

