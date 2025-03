DOOM-Schöpfer John Romero korrigiert falsche Behauptungen zur Spielgeschichte

Die Geschichte hinter DOOM sorgt erneut für Diskussionen! Diesmal hat sich John Romero, einer der einstigen Hauptentwickler des legendären Shooters, gegen Aussagen von Sandy Petersen gestellt. Petersen behauptete, er habe die Hintergrundgeschichte des Spiels geschrieben – doch Romero sieht das anders.

Wer hat die Story von Doom wirklich geschrieben?

In einem „X.com“-Beitrag (vormals Twitter) widersprach John Romero seinem ehemaligen id-Software-Kollegen Sandy Petersen. Petersen hatte auf einen Meme-Beitrag reagiert, in dem die ursprüngliche DOOM-Lore als simpel dargestellt wurde. In seiner Antwort erklärte er, dass er für die Story verantwortlich sei.

Werbung

Doch Romero widersprach direkt: Laut ihm stammt die Hintergrundgeschichte von Tom Hall, einem der Mitbegründer von id Software. Zusätzlich erklärte Romero, dass Kevin Cloud das Handbuch zu Doom auf „NeXTSTEP“ verfasst habe, in dem die Story in wenigen Sätzen zusammengefasst wurde. Petersen behauptete hingegen, dass er die Beschreibung eigenständig geschrieben habe – ohne Zugriff auf das DOOM Bible-Dokument, das Tom Hall damals verfasste.

Added after Tom left was the Doomguy assaulting a superior and subsequently shipped to Mars. That’s it. Game history is critically important, particularly for games like DOOM. Retconning into someone else’s credits like @ThatTomHall does a disservice to his work. — John Romero 🤘🏽 (@romero) February 28, 2025

Warum ist die richtige Version so wichtig?

Für Romero geht es um mehr als nur eine alte Debatte. Er betonte in einem weiteren Tweet, dass die Geschichte von Videospielen korrekt überliefert werden müsse – besonders, wenn es sich um so ein einflussreiches Spiel wie DOOM handelt. Laut ihm sei Petersens Darstellung eine „Umschreibung der Credits“, die den eigentlichen Beitrag von Tom Hall ignoriert.

Ob Romero und Petersen sich irgendwann auf eine gemeinsame Version der DOOM-Geschichte einigen, bleibt offen. Doch eines steht fest: Es lebt weiter! Es ist auf so ziemlich jedem Gerät spielbar. Während sich die Entwickler weiter streiten, können Fans also einfach tun, was sie am besten können: Dämonen jagen und jede Menge Chaos anrichten! Bald auch im neuesten Ableger DOOM: The Dark Ages. Und darüber hinaus wird es auch weitergehen. Es wurde bereits bestätigt, dass noch „mehr“ DOOM in Entwicklung ist.