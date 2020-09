DOOM Eternal: Nintendo Switch-Port ist „sehr nah“, laut Entwickler

DOOM Eternal - (C) id Software

Seit genau 6 Monaten ist DOOM Eternal bereits am Markt erhältlich. Was uns jetzt noch fehlt ist die Nintendo Switch-Version, und die soll „sehr bald“ kommen, wie ein Entwickler von id Software verraten hat.

Als der DOOM-Reboot erschien startete das Spiel im Jahr 2016 für PC, Xbox One und PS4. Auf Wunsch der Fans kam der Titel auch für die Nintendo Switch, ein Jahr nach dem ursprünglichen Release. DOOM Eternal sollte es um ein paar Monate früher schaffen, als sein Vorgänger. Der Release ist nämlich zum Greifen nahe!

Marty Stratton von id Software kommentierte den Entwicklungsstatus von DOOM Eternal für die Nintendo Switch in einem Interview (via NintendoLife.com). Der Port stehe kurz vor der Fertigstellung, obwohl ein konkreter Release-Termin noch nicht verraten wurde. Aufgrund der Tatsache das die Entwickler von id Software und von Switch Port-Spezialisten Panic Button Games (DOOM, Warframe, Wolfenstein) von daheim aus arbeiten, ist dies ein sehr langsamer Prozess.

Zusätzlich zu den Entwicklern, die von zu Hause aus arbeiten, gab Stratton an, dass es verschiedene Facetten des Entwicklungsprozesses gibt, die er und seine Kollegen angesichts der hohen Nachfrage nach einem Switch-Port in Bezug auf die Qualität kompromisslos machen möchten. Es sieht also so aus, als würde die Freigabe des Switch-Ports noch eine Weile dauern. Vielleicht startet der Hafen zusammen mit dem DLC von The Ancient Gods, der Ende Oktober veröffentlicht wird.

Auch wenn derzeit noch kein Release-Termin für DOOM Eternal für Nintendo Switch feststeht, sind dies trotzdem sehr gute Nachrichten für Nintendo-Fans, die sich nach einer solcher Portierung sehnen. Die Entwicklung scheint reibungslos – aber langsam – voranzukommen. Immerhin möchte man beim Entwickler die Qualität sichern, bevor man das Spiel auf den Markt bringt. Von sich selbst sagt id Software, dass DOOM Eternal ihr bisher „bestes Spiel“ ist.

DOOM Eternal ist aktuell für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia verfügbar.