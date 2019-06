Die E3-Saison ist in vollem Gange, und während es manchen vielleicht egal ist, ob Google Stadia oder Destiny 2 kostenlos gespielt werden, hat anscheinend jeder eine Meinung zu DOOM. Ein neuer Teaser für DOOM Eternal von id Software ist auf Twitter verfügbar und enthält die Kettensäge. Ach, was für ein Spaß…

Der Tweet enthüllt nicht zu viel – wir sehen einige neue Umgebungen und eine bedrohliche Stimme, die besagt: „Was dich jetzt stört, ist größer, als du dir vorstellen kannst.“ Dies wird den „Doom Slayer“ wahrscheinlich nicht aufhalten, alles auszurotten von den Schergen der Hölle. DOOM Eternal wird am 9. Juni um 17.30 Uhr PT auf der E3 2019-Präsentation von Bethesda vertreten sein. Bei uns ist dann schon der 10. Juni eingebrochen und wir schlafen (fast alle).

In der Entwicklung für Nintendo Switch, Xbox One, PS4, Windows PC und Google Stadia bietet der Ego-Shooter einige neue Mechanismen. Zusammen mit der Tiegelklinge und der Armklinge für brutale neue Ruhmestötungen kann der Doom Slayer mithilfe eines an einer Schrotflinte befestigten Greifhakens durch Umgebungen navigieren. Es wird auch Invasionen geben, bei denen andere Spieler Dämonen kontrollieren und in Ihre Kampagnensitzung eingreifen können.

"What you interfere with now is bigger than you can imagine."

DOOM Eternal at the Bethesda #E3 Showcase, live on June 9 at 5:30pm PT. https://t.co/wbaEAaAxjy #BE3 pic.twitter.com/qSwOHmPUJV

— DOOM (@DOOM) June 6, 2019