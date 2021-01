DOOM-Erfinder verkauft Tastatur, die er während „Quake“ zerstört hat

Ja ihr habt richtig gelesen. John Romero, legendärer Mit-Erfinder der DOOM-Spiele bei id Software, verkauft seine zerschmetterte Tastatur. Diese ging zu Bruch, als er während seinem eigenen Ego-Shooter Quake ein Multiplayer-Match spielte. Die Mac-Tastatur bekommt man jetzt bei eBay, wenn man mitbietet.

John Romero ist eine lebende Videospiel-Legende. Er erschuf gemeinsam mit seinen Freunden bei id Software Spiele wie DOOM und Quake, die das Genre bis heute prägen. Und genau bei solchen Spielen gehen Tastaturen zu Bruch. Kann schon einmal passieren!

Die fragliche Mac-Tastatur ist „zerstört“, wie Romero bei eBay angibt. Normalerweise richtet er seine Wut auf leblose Objekte um ihn herum richtet, aber normalerweise nicht auf die Tastatur, da sie „entscheidend für das tatsächliche Deathmatch ist“. Die Bilder der gefalteten Tastatur sprechen aber eine andere Sprache, diese wurde gefaltet. Die Sandwichform regt nicht unbedingt zum Spielen an, aber immerhin kann man sich ein „Stück Romero“ nach Hause holen. Wenn man möchte.

It’s that time of year – spring cleaning! I put some stuff up on eBay, everything from a model Hummer H1 and a Ferrari to an original piece of art to a destroyed Mac keyboard. Click "see other items" to find them all. https://t.co/A1F3vubdLS https://t.co/HjG43L0Osg pic.twitter.com/jG9aE1ezK4

— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) January 17, 2021