Das Wichtigste in Kürze

Voxel-Zerstörung sorgt für innovative, aber rechenintensive Gameplay-Elemente

Dynamische Auflösung und stabile Optik – trotz gelegentlicher Framerate-Drops

Einer der technisch ambitioniertesten Nintendo-Titel bisher

Was für ein Comeback! Donkey Kong Bananza, Nintendos neuer Exklusivtitel für die Switch 2, ist nicht nur ein verspielter Hüpfer durch den Dschungel, es ist ein echter Technik-Härtetest. Wer gedacht hat, Nintendo würde beim Sprung auf die nächste Konsolengeneration vorsichtig bleiben, wird hier eines Besseren belehrt.

Die Grafik? Fantastisch. Die neuen Zerstörungsmechaniken? Absolut verrückt. Doch während Bananza visuell neue Maßstäbe für Nintendo-Spiele setzt, zeigt sich auch: Die Switch 2 kommt bei all dem ganz schön ins (virtuelle) Keuchen.

Voxel-Action trifft Performance-Grenzen

Was Super Mario Odyssey für die erste Switch war, will Donkey Kong Bananza jetzt für die Switch 2 sein – nur eine ganze Ecke wilder. Dank voxel-basierter Umgebungszerstörung wird jede Banane zur potenziellen Sprengladung. Häuser, Felsen, sogar ganze Brücken lassen sich weghauen. Das ist spektakulär, aber nicht ohne Preis: In Momenten voller Explosionen und Partikel sinkt die Framerate merklich. Ohne Kompromisse.

Zwar läuft das Spiel im Normalbetrieb meist mit 60fps, doch bei schnellen Kameraschwenks, Cutscenes oder beim Aufrufen der Karte kommt es zu Einbrüchen. Gerade bei Zerstörungssequenzen merkt man: Diese Engine holt wirklich alles aus der neuen Hardware raus, vielleicht sogar ein bisschen zu viel.

Donkey Kong Bananza: Konsistente Grafik

Nintendo setzt auf dynamische Auflösung, um das visuelle Niveau zu halten. Im Dock schwankt die Auflösung zwischen 1008p und 1552p, wird aber sauber auf 4K (2160p) hochskaliert. Im Handheld-Modus geht’s runter auf 648p bis 1080p, trotzdem bleibt der Look erstaunlich stabil, wie ElAnalistaDeBits auf YouTube berichtet. Das liegt auch an cleveren Tricks wie angepasster Weitsicht und größeren Objekten in der Umgebung, die im mobilen Modus präsenter wirken.

Und: Die Ladezeiten sind fast nicht vorhanden. Für ein Spiel dieser Größe ist das beeindruckend und zeigt, wie viel Nintendo in die Optimierung gesteckt hat.

Kreativer Wahnsinn mit Technik-Kompromissen

Laut Entwicklerteam wurde Donkey Kong Bananza ursprünglich für die alte Switch entwickelt, aber erst durch die Switch 2 konnten viele Ideen, wie zerstörbare Umgebungen mit realistischer Physik, überhaupt umgesetzt werden. Designer Daisuke Watanabe und Produzent Kenta Motokura betonten, dass erst die neue Hardware genug Spielraum für ihre Vision bot.

Und die ist ambitioniert: Mehr Details, dichterer Dschungel, bessere Beleuchtung und eine Spielwelt, die nicht nur hübsch aussieht, sondern aktiv auf dich reagiert. Nur leider hat das seinen Preis, vor allem, wenn es um stabile Performance geht.

Donkey Kong Bananza erscheint heute für die Nintendo Switch 2.