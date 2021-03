Disney+: Das sind die Film- und Serienhighlights im April

Disney+ (C) Disney

Disney+ ist nach einem relativ bescheidenem Jahr mit nur einzelnen Highlights endlich auf dem richtigen Kurs. Durch die Hinzunahmen der Erwachsenen-Kategorie ,,Star“ konnte der Aboservice auf einen Schlag eine riesige Auswahl an neuen Inhalten dazugewinnen. Doch auch mit Eigenproduktionen konnte der Streaming-Service im bisherigen Jahr punkten. Neben WandaVision, feierte mit Falcon and the Winter Soldier am 19. März auch die zweite Marvel-Serie ihr Debut.

Im April geht die Disney-Erfolgssträhne direkt weiter und steht dabei ganz im Zeichen der Serienhighlights. Neben neuen Serien und Staffel beliebter Animationsserien, gibt es auch Serienfinale und Neustarts. Bereits am 2. April startet die erste Welle. Da dürfen wir uns auf die Staffel 1-9 von Bob’s Burgers freuen.

Weiter geht es mit den restlichen Folgen von Solar Opposites und der direkt darauf anschließenden zweiten Staffel. Für die neue Serie des ,,Rick and Morty“-Machers gibt es hierbei jeweils jeden Freitag eine neue Folge. Auch Falcon and the Winter Soldier bekommt jeden Freitag im April eine neue Folge, bis die Serie dann am 23. April ihr Finale mit Folge 6 feiert. Solltet ihr euch jedoch schon jetzt für die 4 interessantesten Theorien zur Serie interessieren, dann schaut hier vorbei.

Doch Fans des MCU müssen nicht lange auf neue Inhalte warten. Bereits am 30. April erscheint erneut mit Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar ein Making-Of der Superheldenserie auf Disney+.

Wer sich ein mindestens genauso herzzerreißendes Finale wünscht, der wird sich am 21. April über die 17. Staffel von Gray’s Anatomy freuen. Also besser schon mal die Taschentücher bereithalten, denn die kommende ist die voraussichtlich letzte Staffel des langlebigen Krankenhausdramas. Doch die Trauer kann nicht lange bestehen, denn bereits am 30.April kommt die 19. Staffel von Family Guy und wird vermutlich wieder für mehr Freude sorgen.

Disney+: Die Highlights im April

Solar Opposites Staffel 1/2 (Jeden Freitag)

Staffel 1/2 (Jeden Freitag) Bob’s Burger s Staffel 1-9 (02.04.)

s Staffel 1-9 (02.04.) Greys Anatomy Staffel 17 (21.04)

Staffel 17 (21.04) Falcon and the Winter Soldier (jeden Freitag bis 23.04.)

(jeden Freitag bis 23.04.) Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar (30.04.)

(30.04.) Family Guy Staffel 19 (30.04)

Auch der April ist also wieder voll mit neuen Inhalten auf die man sich freuen kann.