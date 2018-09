Der Dürre-Sommer ist vorbei. Zwar halten sich sowohl Kälte als auch Nässe noch dezent zurück, dafür wird es aber schon merklich früher dunkel. Und somit fragt sich auch der leidenschaftliche Konsolenspieler, welche neuen Titel sich für die kommenden langen Herbst- und Winterabende lohnen. Und da sei gesagt, dass der Herbst 2018 gleich eine ganze Reihe an Highlights bereithält.

Der Herbst startet abenteuerlich und sportlich

Mit Spider-Man wurde am 07. September bereits das erste interessante Game des Herbstes 2018 veröffentlicht. Der September hat aber noch drei weitere interessante Titel zu bieten.

So erscheint voraussichtlich schon am 14. September mit Shadow of Tomb Raider der nunmehr dritte und auch letzte Teil der beliebten Tomb Raider-Trilogie. Ein weiteres Abenteuer erwartet die Spieler am 27. September mit Life is Strange 2. Und nur einen Tag später, am 28. September, veröffentlicht EA Sports mit Fifa 19 außerdem sein alljährliches Update für die Fifa-Reihe.

Shadow of the Tomb Raider

Für Lara Crofts vorerst letztes Abenteuer hat sich Entwickler Eidos einiges einfallen lassen. In Shadow of the Tomb Raider verschlägt es Lara nach Mittel- und Südamerika. Und hier hat sie vor allem ein Ziel vor Augen: Die Geheimorganisation Trinity ausfindig und unschädlich machen, welche ihren Vater auf dem Gewissen hat. Im Verlauf der Geschichte verstrickt sich Lara aber in weitere Konflikte und am Ende steht nicht mehr allein die Rache im Mittelpunkt, sondern, wie es sich für das Finale einer Lara Croft-Trilogie gehört, gleich die Rettung der ganzen Welt.

Die Schauplätze in Mittel- und Südamerika bieten dabei jede Menge Abwechslung und erinnern oft auch an den ersten Teil. So kämpft sich Lara mal durch einen dichten Dschungel, klettert in verzweigte Höhlensysteme oder erkundet kletternd und springend alte Maya-Städte.

Dass sie ihre Erkundungen nicht ungestört genießen kann, gehört ebenfalls zum guten Ton der Reihe. Zum Glück erhält Lara in Shadow of the Tomb Raider viele neue Möglichkeiten, sich ihrer Gegner zu entledigen oder diese zu umgehen. Vor allem das neue Deckungssystem ermöglicht viele neue Herangehensweisen und auch das Waffenarsenal wurde ordentlich aufgestockt.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für die Playstation 4, die Xbox One sowie den PC.

Life is Strange 2

Life is Strange zählt zu den großen Überraschungen der vergangenen Jahre. Und angesichts des Erfolgs wundert es nicht, dass nun der zweite Teil in den Startlöchern steht.

Wie schon beim ersten Teil verteilt sich die Geschichte von Life is Strange 2 auf insgesamt fünf Episoden und dreht sich um zwei Brüder, Sean und Daniel. Die beiden Jungs versuchen, sich nach einem tragischen Vorfall von Seattle nach Mexiko durchzuschlagen, um die Heimatstadt ihrer Familie zu erreichen.

Die Geschichte ist folglich komplett neu und der Handlungsstrang soll zudem deutlich erwachsener ausfallen als noch im ersten Teil. Zugleich aber auch nicht so düster sein, dass er bei den Spielern gleich eine Herbstdepression auslöst.

Life is Strange 2 erscheint am 27. September 2018 für die Playstation, die Xbox One und den PC.

Fifa 19

Wer weniger Wert auf Abenteuer legt und sich lieber, zumindest virtuell, sportlich betätigen möchte, der sollte sich den 28. September im Kalender rot anstreichen. Dann erscheint mit Fifa 19 der neueste Teil der Fifa-Reihe. Und dieser soll, wie EA Sports verspricht, die Reihe ordentlich voranbringen.

Neben deutlich mehr taktischer Tiefe soll sich das Spiel auch dank des neuen „Action Touch System“ deutlich besser spielen lassen. Das neue System mit dem etwas sperrigen Namen verbessert demnach das Ballhandling. Zusätzlich dazu hat die künstliche Intelligenz ein paar mehr IQ-Punkte von EA spendiert bekommen. Die computergesteuerten Mitspieler sollen sich so wesentlich taktischer verhalten und zum Beispiel Leerräume schließen oder Passspiele verhindern.

Wie üblich gibt es mit dem neuesten Vertreter der Reihe auch wieder aufgehübschte Grafik sowie neue Lizenzen der wichtigsten Ligen. Neben der Europa-League ist auch die Champion-League endlich mit dabei. Fehlt eigentlich nur noch ein Wettsystem wie www.sportwette.net, um auf das eigene Team setzen zu können.

Fifa 19 soll am 28. September für die Playstation 3 und 4, die Xbox 360 und Xbox One, Nintendo Switch sowie für den PC erscheinen.

Der Oktober mit dem Game-Highlight des Jahres

Der Oktober startet am 05. Oktober mit dem Release von Assassin’s Creed Odyssey schon mal vielversprechend. Immerhin ist der direkte Vorgänger, Assassin’s Creed Origins, bei den Spielern sehr beliebt.

Am 12. sowie am 19. Oktober erscheinen mit Call of Duty: Black Ops sowie Battlefield 5 gleich zwei Shooter-Klassiker. Wer in diesem traditionellen Duell die Nase vorne hat, wird sich noch zeigen müssen.

Der ganz große Knaller des Jahres 2018 erscheint aber am 26. Oktober und heißt Red Dead Redemption 2. Und das Rockstar die hohen Erwartungen an das Spiel nicht erfüllen kann, ist eher unwahrscheinlich.

Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft konnte mit Assassin’s Creed Origins im vergangenen Jahr große Erfolge feiern. Die vielen Änderungen, welche die komplette Reihe auf neue Pfade lenken sollte und für neue Frische sorgten, kamen bei den Spielern gut an.

Entsprechend groß sind auch die Erwartungen an den Nachfolger, Assassin’s Creed Odyssey. Ob Ubisoft diese erfüllen kann, steht aber noch in den Sternen. Die Franzosen geizen nämlich auch beim neuesten Teil nicht mit Neuerungen. Und nicht jede Neuerung bedeutet zwangsläufig auch eine Verbesserung.

Ein wichtiges Ziel der Entwickler war es, den Rollenspielanteil von Odyssey mehr in den Fokus zu rücken. Das neue Dialogsystem ist hierfür nur ein Beispiel. Dieses soll die Quests in Assassin’s Creed Odyssey, dank miteinander verbundener Handlungsstränge und unterschiedlichen Enden, deutlich interessanter gestalten. Zudem hat der Spieler die Wahl zwischen einem weiblichen und einem männlichen Protagonisten.

Assassin’s Creed Odyssey erscheint am 5. Oktober 2018 für die Playstation 4, die XBox One sowie den PC.

Call of Duty: Black Ops 4 und Battlefield 5

Für Shooter-Fans stellt sich im Oktober vor allem eine Frage: Call of Duty oder Battlefield? Die neuen Teile der beiden Shooter-Reihen erscheinen im Abstand von nur einer Woche.

Call of Duty: Black Ops 4 hat zumindest beim Veröffentlichungstermin die Nase vorne. Allerdings musste das Spiel bereits vor seiner Veröffentlichung einiges an Kritik einstecken. Denn zum ersten Mal in der Geschichte von Call of Duty beinhaltet das Spiel keine Solo-Kampagne. Entwickler Treyarch hat den Fokus komplett auf den Mehrspieler gelegt und bietet hier auch einen komplett neuen „Battle-Royale“-Modus. Ob der Verzicht auf eine Solo-Kampagne richtig war, wird sich zeigen müssen.

Battlefield 5 experimentiert derweil ebenfalls mit „Battle-Royal“, stellt hierfür eine spezielle Karte für 64 Spieler bereit und nennt den Spielmodus „Firestorm“. Solo-Spieler dürfte es aber freuen zu hören, dass Entwickler Dice sie nicht vergessen hat. Das Spiel kommt nämlich mit einer in Episoden erzählten Kampagne, welche die Spieler an viele abwechslungsreiche Schauplätze des 2. Weltkriegs führt.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 und Battlefield 5 am 20. November 2018. Beide Spiele erscheinen sowohl für die Playstation 4 als auch für die Xbox One sowie den PC.

Red Dead Redemption 2

Als Red Dead Redemption 2010 erschien, definierte das Spiel den Begriff „Open World“ neu. Das Spiel zählt noch heute zu den besten Spielen und wurde insgesamt 14 Millionen Mal verkauft.

Nun erscheint mit Red Dead Redemption 2 endlich der Nachfolger und dieser scheint in vielerlei Hinsicht seinen Vorgänger nochmals deutlich zu übertreffen. Der Detailreichtum der offenen und ebenso gewachsenen Spielwelt soll erneut Maßstäbe setzen. Dies geht so weit, dass praktisch jeder NPC und jedes Tier seine eigene Routine besitzt. Orte sollen wachsen und sich verändern und sogar der Haar- und Bartwuchs des spielbaren Charakters, Arthur Morgan, wird in Echtzeit simuliert.

Darüber hinaus kann der Spieler mit praktisch jedem NPC interagieren, erfährt so neue Geschichten und erhält neue Aufgaben. Bereits gezeigte Trailer und Gameplay-Szenen offenbaren eine bis jetzt noch nicht gekannte Freiheit und Interaktionsmöglichkeit mit der Spielwelt.

Die Erwartungen an Red Dead Redemption 2 sind entsprechend hoch. Doch im Vergleich zu vielen anderen Entwicklern ist Rockstar immer auch für Überraschungen gut und kann geweckte Erwartungen nicht selten noch übertreffen.

Read Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für die Playstation 4 und für die Xbox One.