Die Diablo III: Eternal Collection findet am 2. November ihren weg auf die Switch. Jetzt hat Nintendo auch ein Konsolenbundle angekündigt.

Nintendo hat das Bundle im Verlauf des Nachmittages auf Twitter angekündigt.

Die im Bundle enthaltene Konsole kommt mit einem Diablo Design auf der Konsole, wie auf dem Dock. Außerdem erhaltet ihr eine Transporttasche für die Switch, ebenfalls mit einem stylischen Design.

Das Spiel ist als Downloadcode enthalten und umfasst alle Inhalte, die auch die Eternal Collection beinhaltet. Das beinhaltet auch Switch-spezifische Bonusgegenstände, wie das Ganondorf-Rüstungsdesign. Ebenso erscheint das Bundle zusammen mit der regulären Edition am 2. November, Vorbestellungen sind allerdings aktuell noch nicht möglich.

Was bietet Diablo III auf der Switch eigentlich?

Die Diablo III: Eternal Collection auf der Switch beinhaltet neben dem Basisspiel alle bisher erschienen DLCs, also die Content-Erweiterung Reaper of Souls, sowie den Charakter-DLC Rise of the Necromancer. Außerdem bekommt ihr zusätzlich ein Ganondorf-Rüstungsdesign, sowie ein Huhn als Begleiter. Laut Blizzard enthält die Switch Version auch sämtlichen Content der anderen Diablo III Versionen, also z.B. auch die Seasons. Online könnt ihr mit bis zu drei weiteren Spielern spielen, benötigt hierfür aber das Switch Online Abonnement.

Entgegen verwirrender Meldungen der letzten Zeit, hat Blizzard aktuell keine Pläne, Crossplay zu implenentieren. Konträre Meldungen gehen auf die Äußerung eines Mitarbeiters zurück, die nicht die Firmenposition vertrete, so Blizzard gegenüber Dualshockers. Wenn ihr also mit euren Freunden spielen wollt, müsst ihr Diablo III alle auf dem gleichen Gerät besitzen.

