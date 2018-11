Der ausführende Produzent der NETFLIX „Castlevania“-Serie, Adi Shankar, entwickelt eine Animationsserie, die auf Capcom’s „Devil May Cry“ basiert.

Shankar enthüllte die Neuigkeiten in einem Interview mit IGN und erklärte, dass er persönlich die Serien-Rechte an Devil May Cry erworben habe, damit die „Jabronis in Hollywood diese nicht auch nicht fi**en“.

Die Castlevania-Serie sei „wirklich übertrieben“, sagte er gegenüber IGN, was dazu führte, dass er die Rechte an Devil May Cry erlangen konnte.

„Es hat verrückt gemacht. Wir haben in der dritten Staffel sofort grünes Licht bekommen “, sagte Shankar von Castlevania. „Ich hätte keinen Job, wenn die Fans nicht wären.“

Nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, ging Shankar auf Twitter, um die Neuigkeiten zu teilen.

In dem Interview nannte Shankar es ein „Bootleg Multiverse“, ging aber nicht weiter darauf ein.

