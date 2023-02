Destiny 2: Endlich wissen wir mehr über die neuen Strang Klassen

Mit der neuen Erweiterung Lightfall gibts auch endlich wieder neue Dunkelheitsklassen. Hier ist alles was wir über Strang wissen.

In der neuen Erweiterung von Destiny 2, Lightfall, machen sich die Hüter diesmal auf den Weg nach Neomuna um den ehemaligen Kabal Imperator Calus und seine Schattenlegion zu bekämpfen. Mit einer neuen Karte, neuen Missionen, neuen Waffen und einem neuen Raid, gibt’s auch diesmal wieder einiges zu tun.

Damit die Hüter den neuen Herausforderungen auch gewachsen sind, bringt Bungie auch eine Subklasse heraus, mit der Hüter experimentieren können. Strang, heißt die neue Klasse. Die ist, nach der Stasis Klasse aus der “Jenseits des Lichts” Erweiterung die zweite Dunkelheitsklasse die wir im Spiel zu sehen bekommen. Und damit ihr euch auch auskennt, gibt’s hier jetzt alles was wir über Strang wissen.

Neue Buffs und Debuffs in Destiny 2: Lightfall

Eine neue Klasse heißt, natürlich auch, neue Effekte.

Weben: Weben bedeutet mehr oder weniger einfach, dass ihr ein neues Objekt aus Strang erschaffen habt.

Gewirr: Gewirre sind eine “Ansamlung” von Fäden, die explodieren wenn man sie anschießt, die entstehen wenn man Gegner mit Strang zersetzt. Außerdem kann man sie aufheben und werfen.

Debuffs

Binden: Gebundene PvE Feinde werden kurzzeitug vom Boden hochgehoben und hängen dann an Fäden. Solange sie hohgehoben sind, können sie nichts tun. Im PvP können sich andere Hüter aber trotzdem noch wehren solange sie gebunden sind.

Zersetzen: Wenn ihr einen Feind angreift der zersetzt ist, explodieren Fäden aus ihm heraus, die dann andere Gegner angreifen. Wenn die getroffen werden, werden sie auch zersetzt, und so geht’s immer weiter.

Zerreißen: Eigentlich der simpelste von allen. Zerrissene Gegner verursachen weniger Schaden.

Geteilte Fähigkeiten für Jäger, Warlock und Titan

Bevor wir zu jeder Klasse einzeln ins Detail gehen, werfen wir noch kurz einen Blick auf die Fähigkeiten, die sie sich alle teilen werden.

Alle Klassen werden mit ihrer neuen Dunkelheitsklasse “Hangeln” können. Was damit gemeint ist, ist der Enterhaken, den wir in den Trailern zu sehen bekommen haben, mit dem ihr euch durch die Luft schwingen könnt. Außerdem wird es neue Granaten-Variationen für alle 3 Klassen geben, die aus den dicht gewebten Fäden von Strang bestehen. Und zu guter letzt, könnt ihr mit euerer Hangel-Fähigkeit auch einen fatalen Nahkampfangriff ausführen, der Gegner zersetzt.

Titan: Berserker

Die neue Dunkelheitsklasse für Titanen ist: Berserker. Im Fokus der Klasse steht der Nahkampf. Mit euer Superfähigkeit Klingen Raserei, formt ihr Klauen aus Strang und stürtzt euch auf eure Gegner und metzelt sie mit leichten und schweren Angriffen nieder. Mit jedem leichten Angriff erhöht sich eure Angriffsgeschwindigkeit. Und mit jedem Treffer einer leichten Attacke, ladet ihr die Kraft eures nächsten schweren Angriffes auf.

Mit der neuen Nahkampffähigkeit Ekstatische Klinge, sprintet ihr auf Gegner zu und zerfetzt die. Die Fähigkeit hat bis zu drei Ladungen, heißt Titanen können diese schnell hintereinander verwenden.

Titanen Aspekte

Auf ins Gefecht: Verbessert eure Rüstung mit geflochtenem Kettenpanzer wenn ihr ein Gewirr zerstört. Das verringert eingehenden Schaden und erhörht eure Nahkampf-Regeneration während der geflochtene Kettenpanzer getragen wird.

Eleganter Peitschenhieb: Schickt eine frontale Schockwelle los wenn ihr eure Barriere Fähigkeit einsetzt, die von ihr getroffene Ziele bindet.

Warlock: Sprossweber

Für Warlocks heißt die neue Klasse Sprossweber. Jeder der in Destiny 2 immer schon Kreturen kontrollieren wollte, ist hier genau richtig. Der Super des Sprosswebers heißt: Nadelgewitter. Dabei handelt es sich, mehr oder weniger wörtlich, um ein Gewitter. Ihr erschafft nämlich einen Schauer aus Strang-Stacheln, den ihr auf Feinde loslasst. Die bleiben in Feinden und der Umgebung stecken. In Feinden explodieren sie, wenn sie aber in der Umgebung stecken, werden sie zu Fädlingen, die überlebende Gegner jagen.

Eure Nahkanpffähigkeit heißt Arkane Nadel. Das ist Projektil, dass Gegner verfolgt und sie bei einem Treffer zersetzt. Ähnlich wie Titanen, haben auch Warlocks hier drei Ladungen.

Warlock Aspekte

Ruf des Jägers: Wenn ihr euren Rift verwendet, werden drei Fädlingseier erschaffen. Sobald die eine Oberfläche berühren, schlüpfen sie und greifen, ob ihrs glaubt oder nicht, Gegner an.

Befehl der Gedanken: Dieses Aspekt verbessert die Hangeln und Granatenfähigkeiten eures Warlocks.

Jäger: Fadenläufer

Last but not least, der Fadenläufer. Zwar können alle Hüter hangeln, Jäger können das aber scheinbar noch ein bisschen besser. Zum Beispiel mit ihrer Superfähigkeit Seidenstreich. Die bringt euch ins Hangeln. Von da aus könnt ihr dann mit euerem Seilpfeil, Gegner aus der Luft zerschmettern. Während des Supers könnt ihr mehrmals hangeln, ihr könnt aber auch am Boden bleiben, und euren Gegnern mit leichten und starken Angriffen so richtig einheizen.

Mit ihrer Nahkampffähigkeit Fadenspitze können Jäger ihren Seilpfeil auch werfen. Der springt dann zwischen mehreren Gegnern hin und her. Für jeden getroffenen Gegner, bekommt ihr Nahkampfenergie zurück.

Jäger Aspekte

Fesselnder Einschlag: Wenn ihr in der Luft seid, könnt ihr mit einer verherenden Attacke nach unten stürzen und alle beim Aufprall getroffenen Gegner binden.

Witwenseide: Wenn ihr euch irgendwo einhakt, erschaffft ihr ein Hangelgewirr für euer ganzes Team. Ihr könnt auch mehrerer Gewirre gleichzeitig erschaffen, mit denen ihr euch dann während eines Kampfes, oder auch einfach generell, viel schneller fortbewegen könnt.

Das war eigentlich alles, was wir bis jetzt über Strang sagen können. Falls ihr Neugierig geworden seid, könnt ihr euch jetzt gerne den Trailer zur neuen Dunkelheitsklasse anschauen:

Destiny 2: Lightfall erscheint am 28. Februar auf Windows PC, Playstation und Xbox.