Destiny 2 Lightfall: Day One Raid wird zum zweiten Mal verlängert

Destiny 2: Lightfall ist nicht mehr weit weg. Und wie es mittlerweile üblich ist, mit einer neuen Erweiterung, kommt ein neuer Raid. Viel wissen wir noch nicht darüber, außer dass er am Freitag, den 10. März herauskommen wird.

Erfahrene Destiny 2 Spieler kenne es: die ersten 24 Stunden sind entscheidend, immerhin gibt’s für alle Feuerteams, die den Raid in den ersten 24 Stunden beenden, spezielle Belohnungen. Schon seit Jahren ist der “Day One Raid” einer der wichtigsten Tage für Destiny-Erweiterungen.

Jetzt, knapp einen Monat vor dem Erscheinungsdatum des neuen Raids hat Bungie aber eine überraschende Entscheidung getroffen. Der Wettbewerbsmodifikator für den Day One Raid, wird nämlich um ganze 24 Stunden verlängert. Statt den gewohnten 24 Stunden, haben Spieler diesmal also 48 Stunden Zeit, um die “Tag 1”-Belohnungen zu erhalten.

The Lightfall raid will launch on Friday, March 10, 2023 at 9am PST (Pacific Standard Time). Contest mode on the Lightfall raid will be active for 48 hours ending on Sunday, March 12, 2023 at 10am PDT (Pacific Daylight Time).

— Destiny 2 Team (@Destiny2Team) February 3, 2023