Death Note: Killer Within ‚How to Play‘ Trailer

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler Grounding haben einen fünfminütigen Gameplay-Trailer für Death Note: Killer Within veröffentlicht. Dieser Trailer bietet eine detaillierte Einführung in die Mechaniken und das Gameplay des kürzlich angekündigten Online-Social-Deduction-Spiels.

Death Note: Killer Within ist ein packendes Online-Social-Deduction-Spiel, das auf der beliebten Death Note-Reihe basiert. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Kira oder L und werden in zwei Teams aufgeteilt, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Das Spiel wird am 5. November für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über Steam veröffentlicht. Zusätzlich wird es vom 5. November bis zum 2. Dezember im PlayStation Plus Monthly Games-Katalog verfügbar sein.

Folge uns bei Google News

Im Trailer wird ausführlich erklärt, wie das Spiel funktioniert. Die Inspektoren müssen ihre Identitäten verbergen und gleichzeitig die Identitäten der anderen Spieler herausfinden, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Das Team der Ermittler unter der Leitung von L versucht, Kira und seine Anhänger zu enttarnen und zu eliminieren. Auf der anderen Seite arbeitet Kira daran, L mit Hilfe des Death Note und seiner Anhänger zu besiegen.

Die Spieler können sich auf eine spannende Mischung aus Strategie, Täuschung und Zusammenarbeit freuen. Der Trailer zeigt auch verschiedene Taktiken und Strategien, die die Spieler anwenden können, um ihre Gegner zu überlisten und ihre Ziele zu erreichen. Im Verlauf werden die Spieler Kommandokarten nutzen können um diverse Events im Spielverlauf zu starten. Für das Game benötigt man kein Headset, die die Spieler über Chat miteinander kommunizieren können.

Death Note: Killer Within dürfte sicherlich Fans des Franchises Spaß machen, wir sind gespannt wie gut der Entwickler das System umgesetzt hat. Ein Preis was es auf PC und Konsole kosten wird, ist auch noch nicht bekannt. Das werden wir wohl dann zu Release sehen.