Death Note: Killer Within kommt im November

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler Grounding, Inc. haben Death Note: Killer Within angekündigt, ein Online-Social-Deduction-Spiel, das auf dem Death Note-Franchise basiert und für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheint. Das Spiel wird am 5. November veröffentlicht und ist vom 5. November bis zum 2. Dezember auch über den PlayStation Plus Monthly Games-Katalog verfügbar.

Death Note: Killer Within ist ein Online-Social-Deduction-Spiel für bis zu 10 Spieler. Die Spieler werden in zwei Teams mit unterschiedlichen Zielen aufgeteilt. Um das Spiel zu gewinnen, müssen die Spieler die Identitäten der anderen herausfinden und entweder L eliminieren, der Kiras Macht bedroht, oder das Death Note an sich reißen.

