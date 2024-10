PS Plus-Spiele im November 2024: Ein Highlight ist dabei!

Jeden Monat erweitert Sony das Spiele-Angebot für PS Plus-Abonnenten. Im November 2024 kannst du dich auf spannende Titel freuen, die verschiedene Genres bedienen. Egal, ob du auf actiongeladene Abenteuer, tiefgründige Storys oder intensive Multiplayer-Games stehst – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Falls du noch kein PS Plus-Mitglied bist, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, einzusteigen. Sony sorgt regelmäßig für frischen Wind und bietet Games, die dich stundenlang fesseln werden – und das ohne zusätzliche Kosten, sobald du dein Abo aktiviert hast. Von Action über Abenteuer bis hin zu Indie-Games ist die Vielfalt im November 2024 für PS Plus.

PS Plus-Spiele im November 2024

Der Oktober war ein starker Monat für PlayStation Plus mit Dead Space, WWE 2K24 und Doki Doki Literature Club Plus. Besonders gut, wenn im Oktober Halloween gefeiert wird und gleich zwei Horror-Titel am Start sind. Diese werden bald verschwinden und machen Platz für neue Spiele.

Ab dem 5. November bis zum 2. Dezember 2024 können PS Plus-Abonnenten auf folgende Titel kostenlos zugreifen:

Alle drei PS Plus-Spiele werden allen Abonnenten des PlayStation-Dienstes nativ sowohl für PS5 als auch für PS4 zur Verfügung stehen.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged

Release: 16. Oktober 2023

Entwickler: Milestone S.r.l.

Genre: Rennspiel, Action

Hot Wheels Unleashed Turbocharged bringt den Nervenkitzel der klassischen Spielzeugautos auf die Konsole und liefert packende Rennen in fantasievollen, detailreichen Umgebungen. Das Spiel bietet neue Strecken und Autos, mit denen Spieler*innen ihre Fahrkünste auf die Probe stellen und spektakuläre Stunts hinlegen können. Durch den aufregenden Mehrspielermodus und zahlreiche Anpassungsoptionen schafft „Turbocharged“ ein intensives Rennerlebnis, das Geschwindigkeitsfans begeistert.

Ghostwire: Tokyo

Release: 25. März 2022

Entwickler: Tango Gameworks

Genre: Action-Adventure

Ghostwire: Tokyo entführt dich in eine mysteriöse Version der japanischen Metropole, in der fast alle Bewohner verschwunden sind und Geister sowie übernatürliche Wesen die Straßen beherrschen. Mit einzigartigen Kräften ausgestattet, begibst du dich auf die Jagd nach den dunklen Mächten, die hinter dem Verschwinden der Menschen stecken. Die beeindruckende Grafik und die atmosphärische Welt machen „Ghostwire: Tokyo“ zu einem packenden Erlebnis, das dich die Geisterwelt hautnah erleben lässt.

Death Note: Killer Within

Release: 5. November 2024

Entwickler: Bandai Namco

Genre: Online-Deduktionsspiel

Death Note: Killer Within bringt das spannende Death-Note-Universum in ein packendes neues Setting und folgt einer neuen Generation, die das berüchtigte Notizbuch entdeckt. Es ist ein Day One-Release in der Sammlung der PS Plus-Spiele im November 2024. Der düstere Thriller kombiniert Elemente von psychologischer Spannung und übernatürlichem Horror, während die Charaktere versuchen, die Macht des Death Notes zu nutzen – oder zu überleben. Fans der Originalserie dürfen sich auf überraschende Wendungen und intensive moralische Konflikte freuen, die die Frage aufwerfen, wie weit jemand für Macht wirklich gehen würde. Ein wenig wie Among Us, wenn du mich fragst.

Wie lange sind die neuen PS Plus-Spiele verfügbar?

Jede Auswahl bleibt den Abonnenten von PlayStation Plus in der Regel für einen Monat erhalten. Das bedeutet: Du kannst die Spiele herunterladen und so lange spielen, wie dein Abo aktiv ist. Das Tolle daran? Solange du PS Plus-Mitglied bleibst, bleibt dir jedes heruntergeladene Spiel in deiner Bibliothek erhalten! Achtung: Verpasse nicht das Ablaufdatum, damit du keinen Titel verpasst, der dich interessiert.