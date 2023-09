Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged™ – Neue Details und Gameplay

Hier hat wirklich jemand mitgedacht und dem Spiel gegeben was es braucht!

Milestone, der weltweit führende Entwickler von Rennspielen, und Mattel, Inc., der führende globale Spielwarenhersteller, haben heute einen Trailer für Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged™ veröffentlicht. Das Spiel wird am 19. Oktober 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged™ : Vielseitige Spielmodi für noch mehr Arcade-Spaß

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged™ wird eine breite Palette von Spielmodi bieten, die von actiongeladenen Momenten über strategische Herausforderungen bis hin zu intensiven Kämpfen reichen. Neben den beliebten Modi des Vorgängers werden fünf brandneue Spielmodi das Spielerlebnis erweitern. Unter anderem wird der neue Eliminierungsmodus die Spieler herausfordern, wobei die langsamsten Fahrzeuge alle paar Sekunden aus dem Rennen ausgeschieden werden.

In der Einzelspieler-Kampagne des Spiels müssen die Protagonisten Robert und Darla, unterstützt von ihrem Roboter-Assistenten XR046, die Stadt vor den von Professor Tanabe freigelassenen bösartigen Kreaturen retten. Die animierten Zwischensequenzen werden die Spieler in die Story und die Persönlichkeit der Charaktere einführen.

Kreative Freiheit mit dem Track Builder und dem Sticker-Editor

Neben den actiongeladenen Rennen bietet das Spiel zahlreiche Editoren für kreative Spieler. Mit dem Track Builder können Spieler die Strecke ihrer Träume gestalten, während der neue Sticker-Editor in den Livery-Editor integriert ist und die Möglichkeit bietet, einzigartige Muster und Formen zu erstellen und zu teilen.

“Unsere Partner bei Milestone haben für Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged™ eine fantastische Auswahl an Spielmodi, Fahrzeuganpassungen und vieles mehr entwickelt”, so Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming bei Mattel. “Es ist unsere Priorität, den Fans neue und aufregende Möglichkeiten zu bieten, sich mit der Welt von Hot Wheels auf eine Art und Weise zu beschäftigen, die sie lieben und an die sie sich erinnern werden – und dieses Spiel bietet genau das.”

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged™ kann bereits jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden.