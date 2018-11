Mitte des Jahren wurde bekannt, dass die Horror-Visual Novel Death Mark mithilfe von Aksys Games in den Westen kommen wird. Nun ist es soweit. Pünktlich zu Halloween könnt ihr sie im Nintendo eShop, sowie dem PSN Store als digitalen Download erwerben.

Death Mark, das in Japan bereits 2017 für die PS Vita erschien, hat es nun endlich zu uns geschafft. Entwickler Experience hatte es zuvor zu Beginn 2018 auf die PS4 und im Juni auf die Nintendo Switch gebracht. Dabei folgte die Ankündigung eines West-Releases, allerdings ohne Zeitfenster. Mit Halloween konnten sie keinen besseren Tag für ein Spiel dieser Art wählen. Die Ankündigung erfolgte auf Twitter. Die physischen Versionen sind allerdings leider auf Amerika beschränkt.

Das Horrorspiel begleitet euch durch eine merkwürdige Villa, vor der ihr ohne Erinnerungen steht. Lediglich von einer Narbe gezeichnet, die euren sicheren Tod bedeuten soll. Die Geschichte darum verbreitete sich in Tokios Viertel H City, nachdem es dort zu einem mysteriösen Todesfall kam.

Welcome to Kujou Mansion.

Auf euch lastet ein Fluch. Eine Markierung, die als Narbe eines Hundebisses beschrieben wird kennzeichnet euch als todgeweiht. im Austausch für eure Erinnerungen befindet ihr euch vor einem Haus. Angeblich beschützt es die, die mit der Markierung gezeichnet sind. Doch als seine Türen sich öffnen, hat der Countdown bereits begonnen.

Empfangen werdet ihr von einer wunderschönen Puppe mit den Worten, „Welcome to Kujou Mansion.“, „You will die if you stay like this. But that doesn’t mean there isn’t a way to be saved.“. Mit ihrer Hilfe erkundet ihr sogenannte Spirit Spots. Nur mit dem Licht eurer Taschenlampe ausgestattet, müsst ihr den Monstern ausweichen, die hier auf euch lauern. Denn eine Begegnung bedeutet den sicheren Tod.

Death Mark ist für die PS4, PS Vita und Nintendo Switch als digitaler Download verfügbar. Es besitzt eine japanische Sprachausgabe und englische Untertitel.

