Deadlock: Valves geheimnisvolles neues Spiel enthüllt

Valve, die Macher von Half-Life und Team Fortress 2, überraschen die Gaming-Welt mit einem neuen Titel: Deadlock. Doch dieses Mal geht Valve einen unkonventionellen Weg und verzichtet auf eine traditionelle Ankündigung. Stattdessen wurde das Spiel durch Leaks und mysteriöse Hinweise in die Gaming-Community eingeführt.

Was genau ist Deadlock? Auf den ersten Blick scheint der Titel eine Mischung DOTA 2 und Team Fortress 2 zu sein. Das Spiel kombiniert Elemente beider Welten: Charaktere und Umgebungen erinnern stark an TF2, während die Kartenstruktur an typische MOBA-Spiele wie DOTA 2 angelehnt ist. In 6-gegen-6-Kämpfen treten Spieler gegen andere Teams und KI-gesteuerte Bots an, um Geld zu sammeln, Upgrades zu kaufen und schließlich die Basis des gegnerischen Teams zu zerstören.

Valve hat sich entschieden, Deadlock zunächst unter dem Radar zu halten. Nur wenige Informationen waren offiziell verfügbar, und auf der Produktseite auf Steam gibt es lediglich einen kurzen Trailer ohne viele Details. Weiteres wird darauf hingewiesen:

Als ähnliche Spiele werden DOTA 2, Mecha-Break, Raindow Six Siege, Marvel Rivals, Ghost Recon Breakpoint, PUBG: Battlegrounds, Arma 3, Counter-Strike 2, Ground Branch und eben Team Fortress 2 genannt.

Der Zugang zu Deadlock ist momentan noch stark eingeschränkt. Nur ausgewählte Spieler, die eine Einladung erhalten haben, können das Spiel testen. Doch auf dem Steam-Forum gibt es zahlreiche Angebote, in denen Spieler Einladungen tauschen oder verkaufen. Wenn du also unbedingt dabei sein möchtest, solltest du dort dein Glück versuchen.

Die spärlichen Informationen und der schrittweise Zugang deuten darauf hin, dass Valve das Spiel weiterentwickeln und testen möchte, bevor es einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Könnte Deadlock die Antwort der Half-Life-Macher auf Overwatch sein? Es ist möglich, dass Valve mit Deadlock in den Helden-Shooter-Markt einsteigen möchte, aber bisher bleibt vieles Spekulation.

