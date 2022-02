Dead Island 2 könnte Ende 2022 tatsächlich seinen Release haben

Dead Island 2 - (C) Deep Silver

Dead Island 2 befindet sich seit 8 Jahren in Entwicklung und durchlief “mehrere Entwicklerstudios”. Ihr habt daran nicht mehr geglaubt? Laut dem Insider Tom Henderson soll das Spiel kurz vor dem Release stehen.

Dambuster Studios hat aktuell Dead Island 2 in Entwicklung, ein Spiel das 2014 angekündigt wurde. In einem aktuellen YouTube-Video behauptet Henderson (via VGC), dass er mit Leuten gesprochen hat, die der Entwicklung des Spiels nahe stehen.

Advertisment

„Laut allen, mit denen ich gesprochen habe … ist das Spiel in einem anständigen Zustand und es könnte ziemlich bald mit einer Art Gameplay-Trailer angekündigt werden“, sagte er.

„Ein Veröffentlichungsdatum wird voraussichtlich irgendwo im vierten Quartal 2022 liegen, möglicherweise bis zum nächsten Jahr, falls es Probleme mit dem Entwicklungszyklus gibt.“

Was passiert in Dead Island 2?

Henderson gab auch einen Einblick in die Handlung des Spiels und den Beginn des Spiels.

„Du bist in einem Flugzeug und es gibt einen Zombie-Ausbruch in einem Flugzeug … schließlich stürzt das Flugzeug in Hollywood ab, du überlebst und es ist dann deine Aufgabe, am Boden zu überleben.“

Ursprünglich sollte es in der Handlung um US-Streitkräfte gehen, die Kalifornien unter Quarantäne stellen sollen. Das dürfte also mit dem “Insider-Wissen” von Tom Henderson zusammenpassen.

Es wird spannend zu sehen sein, wie sich gleich drei Entwicklerteams auf Dead Island 2 ausgewirkt haben. Immerhin startete Yager Development die Entwicklung, welche dann von Sumo Digital übernommen wurde. 2019, also vor 3 Jahren, übernahm dann Dambuster, ein internes Studio von Deep Silver.

Vor rund 2 Jahren gelangte eine durchgesickerte Version von Dead Island 2 ins Internet, die angeblich von 2015 stammte. Angeblich erscheint das Zombie-Abenteuer nicht mehr für PS4 und Xbox One.

Auch wenn sich die Gerüchte rund um das Spiel nicht bewahrheiten, einer der besten Videospiele-Trailer bleibt übrig.

Dead Island 2 soll sich in Entwicklung befinden.