Von den vielen Spielen, bei denen es zu Verzögerungen kommt, ist Dead Island 2 wahrscheinlich das seltsamste. Bereits auf der E3 2014 angekündigt, befand sich der Titel ursprünglich von Yager (Spec Ops: The Line) in der Entwicklung und musste zahlreiche Verzögerungen hinnehmen, bevor Deep Silver sich von ihr trennte. Deep Silver wurde inzwischen von THQ Nordic übernommen und CEO Lars Wingefors sagt, dass das Spiel noch aussteht.

In einer kürzlichen Präsentation, in der THQ Nordic bekannt gab, dass 80 Spiele in Entwicklung sind, bestätigte Wingefors, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Ansonsten wurden keine weiteren Details von Dead Island 2 bereitgestellt, das sich für Xbox One, PS4 und Windows PC noch in der Entwicklung ist.

Sumo Digital (Crackdown 3), das kürzlich das Team Sonic Racing herausgebracht hat, kümmert sich um die Entwicklung. Die Aktualisierungen waren, gelinde gesagt, spärlich. Was könnte die Zukunft des Spiels besonders für Konkurrenten wie Dying Light 2 und Back 4 Blood bedeuten, die ihre eigenen zombietötenden Gameplay-Wendungen anbieten? Hoffentlich hat sich das Gameplay von Dead Island 2 in den vielen, vielen Jahren seiner Entwicklung weiterentwickelt.

Zumindest der damalige Story-Trailer war fetzig und cool, aber das Spiel selbst muss heute schon ein wenig mehr bieten können. Wir hoffen einmal auf ein Happy End.