Könnt ihr euch noch an die Ankündigung von Dead Island 2 erinnern?

Viele von uns dachten schon: „Das Game sei tot.“ Im Sinne von „die Entwicklung wurde eingestellt“. Dem ist aber nicht so. Der Twitter-Account von Dead Island gab Aufschlüsse über die Fortsetzung:

Viele User beschweren sich und sind der Meinung das Dead Island 2 immer mehr zum „Duke Nukem Island Forever 2“ wird.

What’s going on is that it’s in development and we won’t be showing more until we’re ready. Appreciate the wait is painful, but Dead Island 2 is still coming.

— Dead Island (@deadislandgame) 5. Juli 2018