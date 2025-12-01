Das schlechteste AAA-Spiel 2025 bekommt eine kostenlose PS5-Version und sorgt für Stirnrunzeln

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

MindsEye galt schon kurz nach Release als eines der größten AAA-Flops des Jahres. Trotz großer Namen, darunter Entwickler Leslie Benzies, einstiger GTA-Veteran, konnte das Action-Adventure auf keiner Plattform wirklich überzeugen. Die PS5-Version erreichte auf Metacritic katastrophale 28 von 100 Punkten, ähnliche Wertungen gab es auf PC (37/100) und Xbox (33/100).

Nun versucht das Studio offenbar, das angekratzte Image zu retten: Im PlayStation Store ist völlig überraschend ein kostenloses Starterpaket erschienen. Der ungewöhnliche Schritt sorgt jedoch weniger für Begeisterung, sondern vor allem für Verwunderung.

Zwischen Demo und Service-Game: Was ist das MindsEye-Starterpaket eigentlich?

Das neue Angebot ist schwer einzuordnen. Es ist weder eine reine Demo, noch eine klassische Testversion, vielmehr eine Art kleine „Live-Service-Collection“, die regelmäßig um spielbare Inhalte erweitert werden soll. Wer das braucht?

Zum Start enthält das Paket:

eine Kampagnendemo rund um Protagonist Jacob Diaz

die Robin Hood Demo-Mission

zusätzliche Modi aus „ARCADIA“, darunter Überlebensszenarien, Kampfbegegnungen sowie Boden- und Luftrennen

In der Beschreibung heißt es, man wolle Spielerinnen und Spielern „neue Wege jenseits der Kampagne“ eröffnen. Der Plan dahinter ist offensichtlich: Wer das Paket lange genug ausprobiert, soll irgendwann zur Vollversion greifen. Ob das bei einem derart angeschlagenen Ruf gelingt, bleibt jedoch mehr als fraglich.

Ein verzweifelter Rettungsversuch nach miserablen Wertungen

MindsEye wurde im Frühjahr 2025 noch als ambitioniertes Prestigeprojekt beworben. Die Realität sah anders aus: uninspirierte Missionen, schwere technische Bugs, merkwürdige Designentscheidungen und ein unausgereifter Story-Aufbau führten zu umfassender Kritik. Selbst Fans des Entwicklerteams fanden kaum positive Worte.

Die kostenlose Version wirkt nun wie ein Versuch, zumindest Neugierde zu wecken. Vielleicht auch, um den Spielerzahlen künstlich einen Schub zu geben. Doch die Reaktionen der Community fallen bislang verhalten aus. Viele fragen sich, ob zusätzliche Inhalte überhaupt sinnvoll sind, solange das Grundspiel nicht überzeugend ist. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, muss zumindest kein Geld dafür ausgeben. Zumindest ist MindsEye für PS5 Pro „optimiert“, wie der PlayStation Store ausgibt.

Ob das Starterpaket den Titel noch retten kann, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Sicher ist nur: Ein kostenloser Einstieg allein reicht nicht aus, um aus der schlechtesten AAA-Videospiele des Jahres plötzlich einen Geheimtipp zu machen.

