Die Frage wurde tatsächlich zuerst vom TT Games -Designer Tim Spencer (u.a. LEGO Star Wars) gestellt, der vorschlug, dass es eine gute Idee wäre, ein neues The Division-Spiel zu erstellen – oder ein Add-On zu The Division 2, das sich auf einen einzelnen SHD-Agenten konzentriert.

Die Story wäre schnell zusammen: Nach dem SHD-Blackout in New York möchte ein Agent zu seiner Familie zurückkehren. Spencer, der die Idee auf Twitter teilte, sagte, dass es sich um ein Last of Us-Spiel im The Division-Universum handeln würde.

„In keiner der Geschichten wurde untersucht, was ein Agent der Division opfert und was er mental durchmacht. Wenn Sie darüber nachdenken: Es ist eine ziemlich dunkle / epische Sache – es gibt eine riesige Gelegenheit, dort einige unglaubliche Geschichten zu erzählen“, so Spencer.

Als Antwort darauf teilte der Creative Director der Division 2, Julian Gerighty, den gleichen Tweet auf seiner Timeline mit und fragte, ob dies etwas ist, das die Fans gerne sehen würden.

Bisher waren die meisten Reaktionen von der Idee begeistert, und viele beklagten, dass Story und Charaktere in den Spielen von The Division bisher im Mittelpunkt standen. Obwohl Gerighty die positive Resonanz anerkannte, sagte er offensichtlich nicht, ob dies darauf hindeutet, dass die Idee vorankommt.

Trotzdem ist es interessant zu sehen, dass Ubisoft für diese Art von Ausgründungen offen ist, da dies mit seinen großen Franchise-Unternehmen nicht oft der Fall ist. Mal sehen was aus der Geschichte wird. Irgendwie schafft es derzeit nur Sony gute Single-Player-Games auf den Markt zu bringen.