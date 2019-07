Alle fragen sich, wann wir endlich The Last of Us Part 2, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Survival-Horror-Actionspiels, in den Händen halten werden. Angeblich sollte es irgendwann in diesem Jahr herauskommen, allerdings ist das nicht bestätigt.

Nicht 2018. Nicht 2019. Nein, erst 2020. Wenn man so möchte bescherrt The Last of Us Part 2 der PlayStation 4 ein grandioses Finale.

Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass Februar 2020 der richtige Monat sei. ZhugeEX, Senior Analyst bei Niko Investors, teilte im Rahmen des Spieleforums ResetERA mit, dass das Spiel nicht nur im Februar nächsten Jahres erscheinen werde, sondern auch vier separate Ausgaben haben werde: Standard, Special, Collector’s und eine Ellie-Edition. Es wurden keine Details zu den jeweiligen Ausgaben angegeben.

Was macht das mehr als der durchschnittliche Forumsbeitrag? Nun, dies ist anscheinend die gleiche Quelle, aus der das Erscheinungsdatum und die Details für Death Stranding bekannt wurden.

Irgendwie kann man es gar nicht mehr erwarten. Naughty Dog, der Entwickler, ist dafür bekannt, es an die Spitze zu treiben. Die erste Ankündigung fand übrigens auf der PlayStation Experience im Jahr 2016 statt.