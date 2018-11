Bereits seit 11 (!) Monaten haltet sich das Gerücht: Counter-Strike: Global Offensive soll einen Battle Royale-Modus erhalten. Was ist nun wirklich dran?

Ein Twitter-User, welcher einen Screenshot veröffentlicht hat, welcher die Map namens „xl_enclave“ zeigt, soll ein weiterer Indiz für einen Battle Royale-Modus im Game sein. Dabei ist die Rede – wie auch bei anderen Gerüchten – von dem sogenannten „Survival-Pool“. Dieser befindet sich schon seit einiger Zeit in den Spieldaten, wurde aber noch nicht freigeschaltet.

Die Map „xl_enclave“ soll derzeit von Valve ausführlich getestet werden und eine der ersten Survival-Maps werden. Das ist zwar kein Beweis für irgendetwas, aber doch interessant was sich in der Weiterentwicklung von Counter-Strike: Global Offensive so tut. Der Titel, welcher auf der Source-Engine basiert, ist für 100-Gamer-Matches wie es PlayerUnknown’s Battlegrounds oder Fortnite bieten nicht ausgelegt. Das Teilnehmerfeld dürfte daher etwas niedriger ausfallen, als wie bei den bisher erfolgreichsten Battle Royale-Games.

Okay I post hiding the name Indeed this is Survival Mode https://t.co/JuRYKeKyHN pic.twitter.com/EZvtAYbU4u — Nors3 (@Nors3) 13. November 2018

Ein Modder hat sich sogar schon an einem Royale-Modus für CS: GO versucht. Der Mod „Go 4 Kill“ lasst eine Spieleranzahl von 20 zu.

Hier ein Video dazu:

