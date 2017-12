Gerüchteküche – Bekommt Counter-Strike: GO einen eigenen ‚Battle-Royale‘-Modus?

Im The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Ballad-DLC kann Link ein Dirtbike fahren. Ok, es ist eigentlich ein „Master Cycle Zero“ und sieht wie ein biomechanisches Einhorn aus – aber das ist in jeder Hinsicht ein Dirtbike.

Warum dort aufhören? Modder WilianZilv hat Link’s neuestes Abenteuergerät in alles verwandelt was man sich vorstellen kann. Das geht von einem Bike aus GTA, inklusive CJ und Big Smoke, bis zu einem fahrbaren blauen SEGA-Igel.

Der einzige Nachteil eigentlich das man das nicht auf der Nintendo Switch spielen kann. Eigentlicht ist es nicht ganz legal. Immerhin muss man eine Emulation der Wii U-Version von Breath of the Wild besitzen um die Mods am PC zu spielen.