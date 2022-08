Counter-Strike: GO in Source 2 – Erstes Gameplay-Material von Fans erstellt

Etwas was wir immer wieder sehen: Sind die Entwickler zu langsam, bemühen sich Fans selbst das Projekt umzusetzen. Counter-Strike: Global Offensive in der Source 2-Engine wird seit einiger Zeit gemunkelt. Der Online-Shooter sollte bald auch in der selben Engine laufen wie Half-Life: Alyx, dass Anfang 2020 erschienen ist. CS:GO in der Source 2-Engine ist bereits Realität und es gibt Gameplay-Aufnahmen. Nur einfach nicht von Valve.

Angeführt von Valve-Content-Creator “Gabefollower” hat ein Team von Spielemachern und Moddern begonnen CS:GO in der Source 2-Engine von Grund auf neu aufzubauen. Sie haben dabei die Community-Erstellungsplattform und den spirituellen Nachfolger von Garrys Mod, S&box, verwendet. Systeme und Mechaniken wurden von Grund auf neu erstellt.

Im Moment steht das Projekt noch ziemlich am Anfang. Die ersten Gameplay-Aufnahmen sollen uns einen “vertikalen Schnitt” zeigen, der in Zukunft kontinuierlich aktualisiert wird. Wie das Team angibt haben sie die letzten 6 Monate daran gearbeitet. Immerhin ein wunderbarer Dust 2-Klon ist dabei herausgekommen. Doch seht selbst.

Counter-Strike: Global Offensive in der Source 2-Engine als Fan-Arbeit

Unabhängig davon, wann Valve den Online-Shooter in seiner neuesten Engine herausbringen wird, möchte das Gabefollower-Team irgendwann seine eigene Version als Open-Source-Spiel veröffentlichen. “Counter-Strike: Source 2 ist ein Community-gesteuertes Open-Source-Projekt”, so das Team. Wie sie sagen haben sie keinen einzige Codezeile aus dem Original CS:GO verwendet und schließlich möchten sie die “vollständige C#-Codebasis auf Github veröffentlichen”.

Counter-Strike ist unbestritten einer der populärsten Shooter auf PC. Letztes Jahr erhielt das Spiel eines der größten Updates seit Jahren, ansonsten passieren nicht mehr viele Änderungen.

Der Taktik-Shooter von Valve erschien am 21. August 2012. Eine Überarbeitung von Counter-Strike in der neuen Source 2-Engine gilt daher unter den Fans als “Formsache”.

