Letzte Nacht hatten einige Spieler einige unrunde Stunden: Counter-Strike: Global Offensive war bei Steam für sie nicht verfügbar, ein Ausfall den man so nicht erwartet hat. Immerhin handelt es sich dabei um das meistgespielte Spiel auf Steam.

Gerade im eSports-Bereich ist Counter-Strike: GO ein wichtiger Titel, deshalb war es für einige Spieler umso überraschender, dass der Multiplayer-Taktik-Shooter nicht abrufbar war. In den Steam-Spieler-Charts ist das Ereignis darstellbar und es hat zwischen 50.000 und 100.000 Spieler betroffen, nach unseren Schätzungen.

Gestern war es kurzfristig entfernt worden, allerdings wurden Spieler, die sich innerhalb eines Spiels befanden, fortgesetzt. Somit hatte der Effekt nur für jene einen Nachteil, die gerade in eine Partie einsteigen wollten. Schnell waren viele Fans unsicher und gingen in die sozialen Medium, um andere Mitspieler zu fragen was los ist.

Natürlich hatten einige die Panik das sie gebannt wurden. Immerhin werden Cheater in Counter-Strike: Global Offensive ohne Erbarmen hinausgeschmissen. Die Realität ist weniger phantasievoll. Ein angeblicher Steam-API-Fehler hat letzte Nacht mehrere Titel aus dem Store entfernt und wurde in den folgenden zwei Stunden langsam wieder hinzugefügt.

Die einzige öffentlich zugängliche Erklärung von Valve zu dem Missgeschick stammt aus dem durchweg witzigen offiziellen Twitter-Account von Counter-Strike, in dem ein GIF von „The Wolf of Wall-Street“ hochgeladen wurde.

Wann startet Counter-Strike in der Source 2-Engine?

Natürlich scherzten einige Spieler auch über ein mögliches Upgrade von Counter-Strike: Global Offensive in die Source 2-Engine. Doch so schnell wird das nicht passieren, wie Valve-Fans wissen.

Der Ausfall von CS: GO war so gut wie nicht zu bemerken, aber trotzdem mühsam für jene Spieler, die nicht sofort einsteigen konnten.

Counter-Strike: Global Offensive ist über Steam kostenlos am PC verfügbar.