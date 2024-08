Concord: Diese Features werden PC-exklusiv sein

Der Entwickler von Concord, Firewalk Studios, hat einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem einige exklusive Features für PC-Spieler vorgestellt werden. Besagter Titel wird demnächst für PS5 und den Computer erscheinen. Diese zusätzlichen Features dürften also auch für PC-Spieler interessant sein, die sich für das Spiel interessieren. Concord ist ein kompetitiver 5v5-Helden-Shooter, der vom PlayStation-First-Party-Team Firewalk Studios entwickelt wurde. Das Spiel wurde auf dem PlayStation Showcase 2023 mit einem CGI-Trailer offiziell angekündigt. Einen wesentlich detaillierteren Einblick in das Gameplay gab es während des State of Play im Mai 2024. Allerdings konnte der neue Titel mit seinem Hero-Shooter-Charakter nicht wirklich das Interesse der Spieler wecken.

Vor allem im Vergleich zu etablierten Hero-Shootern wie Valorant und Overwatch empfanden viele das Spiel als wenig originell und generisch. Die geringen Spielerzahlen von Concord während der Beta-Wochenenden haben dieses Desinteresse noch verstärkt. Trotz der verhaltenen Resonanz hat Firewalk im Vorfeld der Veröffentlichung immer wieder Neuigkeiten zum Spiel veröffentlicht. So zum Beispiel die Roadmap für die Inhalte, die nach der Veröffentlichung von Concord erscheinen werden. In einem neuen Trailer enthüllte der Entwickler nur wenige Tage vor der weltweiten Veröffentlichung eine Reihe exklusiver PC-Features für den Helden-Shooter. Neben Standard-Features wie unbegrenzter Framerate, 4K-Grafik sowie Maus- und Tastaturunterstützung wird Concord auch Nvidia-DLSS-3.7– und AMD-FSR-3.1-Kompatibilität, Unterstützung für Widescreen-32:9-Monitore und volle DualSense-Controller-Integration bieten. Damit müssen PC-Spieler nicht auf die PS5-spezifischen adaptiven Trigger und das haptische Feedback verzichten.

Concord bietet exklusive PC-Features

Die Liste der PC-Features von Concord ist ziemlich lang, was hoffentlich zu einem reibungslosen und zufriedenstellenden Spielerlebnis auf dieser Plattform führen wird. Die Steam-Seite für den Titel listet auch die Mindestanforderungen für das Spielen auf dem PC auf: Intel i7-7700K/AMD Ryzen 2700X, 8 GB RAM und NVIDIA GTX 1060 6 GB/AMD RX 580 8 GB. Um die Leistung zu maximieren, werden ein Intel i7-10700K/AMD Ryzen 7 3700X, 16 GB RAM und eine Nvidia GTX 4070Ti/AMD RX 7900 XT benötigt. In Kombination mit den umfangreichen Zugriffsmöglichkeiten von Concord haben PC-Spieler also eine große Auswahl.

Firewalk Studios tut offensichtlich alles, um Concord im Vorfeld der Veröffentlichung zu bewerben. Leider scheinen die Bemühungen des Studios nicht die gewünschte Wirkung zu zeigen. Bisher hat das Game positive Bewertungen von Early-Access-Spielern auf Steam erhalten. Das Problem ist jedoch, dass zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels nur 66 Personen das Spiel bewertet haben, was wahrscheinlich auf die geringe Anzahl an Vorbestellungen hinweist. Die Zahlen für die PS5 könnten eine andere Geschichte erzählen. Bis zur Veröffentlichung von Concord am 23. August wird es jedoch keine Möglichkeit geben, dies mit Sicherheit zu wissen.

Worum geht es im Spiel?

Concord ist ein teambasierter First-Person-Shooter, der für PS5 und PC erscheinen wird. In diesem Spiel stellst du deine Freegunner-Crew zusammen und reist durch die Concord-Galaxie, um gegen rivalisierende Teams in charakterbasierender 5-gegen-5-FPS-Action anzutreten. Du schlüpfst in die Rolle der Northstar-Crew, einer Gruppe von Gesetzlosen und Abenteurern, die sich als Söldner verdingen.