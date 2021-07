Codemasters: CEO & CFO verlassen Unternehmen nach EA-Übernahme

DIRT 5 - (C) Codemasters, Koch Media (nun EA Sports)

Nach der Übernahme von Codemasters bestätigte EA heute, das Frank Sagnier und Rashid Varachia, bisherige CEO und CFO des Unternehmens, Ende Juli das Studio verlassen.

EA sagte, dass dieser Schritt nicht all zu sehr überraschen sollte. Der Abgang der beiden Führungskräfte war „immer Teil des Plans“. Sagnier und Varachia bleiben bis Ende Juli in ihren derzeitigen Funktionen. Codemasters wird dann von Clive Moody – SVP of Product Development – ​​und Jonathan Bunney – SVP of Publishing geleitet.

„Seit seinem Eintritt im Jahr 2014 hat Frank Codemasters zu einem weltweit renommierten Studio von Rennsportexperten geführt und es ihrem Weltklasse-Talent und ihrer Leidenschaft für den Motorsport ermöglicht, auf einer globalen Bühne zu glänzen und zu übertreffen“, sagte EA. „Rashids finanzielle Führungsrolle war auch ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs von Codemasters. Zu seinen Beiträgen gehören die Förderung wichtiger Akquisitionen, die Notierung an der Börse im Jahr 2018 und die Leitung der Due Diligence und Integration von Codemasters in EA.“

Unbestritten: Codemasters wird weiterhin Rennspiele machen

Trotz der Übernahme und Eingliederung in EA Sports wird Codemasters seine „Individualität“ behalten, wie GamesIndustry.biz schreibt.

„In dieser Branche dreht sich alles um erstaunliche, kreative Talente“, erklärte Wilson. „Und wir sehen wenig Vorteile in der Indoktrination dieses erstaunlichen kreativen Talents. Aber wir möchten ihnen Zugang zu den Dingen verschaffen, die wir aufgrund unserer Position in der Branche erhalten.“

Derzeit sieht es so aus, als wären die beiden Abgänge die einzigen, die durch die Übernahme entstanden sind. Sowohl Codemasters als auch Slightly Mad werden dem Dach von EA Sports beitreten, angeführt von Cam Weber.

Slightly Mad wird weiterhin von Studio-CEO Ian Bell geleitet, während SVP der Produktentwicklung Clive Moody und SVP des Publishers Jonathan Bunney Codemasters in der Zukunft leiten werden.

Codemasters wurde von EA für 1,2 Milliarden US-Dollar übernommen, damit wurde Take Two erfolgreich überboten und Franchises wie F1 (F1 2021), Project Cars und Dirt gehören nun zu EA Sports.