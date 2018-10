Die aktualisierte Geschichte ist weit entfernt von den Tagen von Sabrina the Teenage Witch, und doch umfasst sie viele der gleichen Themen wie der ursprüngliche Archie-Comics und anderer Literationen in denen Sabrina und Co ja ihren Anfang gefunden haben.

Dieses Mal wurde die Geschichte allerdings in einen Mix aus guter Laune, dunkler Atmosphäre, Witz und Charme geschmissen der einfach perfekt in die Herbst und Halloween Saison passt.

TOLLE BESETZUNG

Kiernan Shipka in der Titelrolle ist die perfekte Besetzung für die Sabrina Spellman. Zusammen mit ihren Tanten Hilda (Lucy Davis) und Zelda (Miranda Otto) sowie dem charmanten Cousin Ambrose (Chance Perdomo) der unter Hausarrest steht, leben die „Spellman’s 2018“in Greendale zusammen.

Die Serie setzt kurz vor Sabrinas sechzehntem Geburtstag an, der jedoch nicht mit einer traditionellen Sweet Sixteen Party gefeiert wird sondern einer dunklen Taufe unter dem Blutmond. Dabei handelt es sich um eine alte Tradition in der Hexen und Hexer Gemeinschaft bei der Sabrina ihre Seele dem Teufel darbieten soll.

Allerdings ist Sabrina von Zweifeln geplagt ob diese ganze „Seele an den Teufel“ – Geschichte wirklich zu ihrem Lebensstil passt. Denn sie ist ja schliesslich nur zur hälfte eine Hexe (nämlich Väterlicherseits). Hat zwar ihr ganzes Leben mit Hexen verbracht doch ist mit sterblichen zur Schule gegangen. An der Baxter High treffen wir auch ihre zwei besten Freundinnen Roz (Jaz Sinclair) und Susie (Lachlan Watson) und nicht zu vergessen ihren Freund Harvey (Ross Lynch).

EIN KIND AUS ZWEI WELTEN

Glücklicherweise überschattet diese Storyline nicht die komplette erste Staffel. Sie ist vielmehr der Beginn von Sabrinas Abenteuern, einen Weg zu finden um beide ihrer Kulturen, nämlich die der übernatürlichen Seite und die der menschlichen, ehrenhaft zu vertreten. Die Dualität dieser beiden Welten ist in dieser 10 Episoden starken ersten Staffel (Staffel 2 wurde bereits bestellt und wird gerade gedreht) ständig vertreten.

Die Serie nimmt sich unterschiedlicher Thematiken wie Mobbing und dämonischer Besessenheit an und schafft es trotzdem die Ernsthaftigkeit ersteren Themas nicht in Frage zu stellen.

Sabrinas Chilling Adventures nimmt uns sofort mit in die Welt von Greendale und hält sich nicht mit langen Erklärungen auf. Was gewusst werden muss, wird erklärt wenn es an der Zeit dafür ist erklärt werden zu müssen. Aber die Dinge sind niemals verwirrend oder aufgezwungen.

Ausserdem leistet die Show auch eine wunderbare Arbeit wenn es darum geht ihren Charakteren Tiefe zu verleihen. Besonders jenen Figuren, deren Motivationen nicht sofort klar sind. Wie etwa die Figur der Miss Wardell (grandios in der Rolle Michelle Gomez), deren Absichten eigentlich ganz klar sein sollten und in der nächsten Folge wieder in Frage gestellt werden müssen.

Die Serie lebt von den abwechslungsreichen und starken weiblichen Charakteren und schafft es mit fast schon subtiler Raffinesse die Thematik des Feminismus zu bedienen, ohne uns Zuseher wie manch andere Show damit fast zu erschlagen.

The Chilling Adventures of Sabrina zählt für mich schon jetzt zum besten was das Serienjahr 2018/2019 zu bieten hat. Selten hat mich eine Serie so schnell von sich überzeugt. Mein größter Kritikpunkt ist allerdings das die Zeit bis Staffel 2 die reinste Tortur sein wird.

Fall auch ihr euch verzaubern lassen wollt, Staffel 1 von THE CHILLING ADVENTURES OF SABRINA ist seit dem 26. Oktober bei NETFLIX zu finden.

