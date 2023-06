Capcom lüftet Geheimnis um neue Resident Evil-Remake-Games

Resident Evil-Fans werden hellhörig: Capcom lässt die Spannung steigen und deutet auf kommende Remakes hin!

Capcom heizt diesmal selbst die Gerüchteküche an und lässt vermuten, dass weitere Remakes in der Welt von Resident Evil in Arbeit sind. Obwohl diese Enthüllung für die meisten Spieler keine große Überraschung darstellt, sorgt es unter Fans für Freudenstimmung.

Der japanische Entwickler/Publisher hat bereits mehrere Titel des Franchise neu aufgelegt, die allesamt von Kritikern gefeiert wurden. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Capcom seine Remake-Projekte in absehbarer Zeit beenden wird – im Gegenteil, die Entwickler scheinen die Resident Evil-Welt weiterhin zu revolutionieren.

Vorfreude auf Resident Evil-Remakes

Die Neuveröffentlichungen von Resident Evil 2 und 4 haben sicherlich die Messlatte hochgehalten. Nemesis, also das Remake des dritten Teils, lassen wir mal außen vor. Die wichtige Frage ist eher: Wird Resident Evil 9 das nächste Spiel sein, das nach den Ereignissen von Resident Evil Village entwickelt wird, oder darf sich eine andere Perle der Franchise über eine Remake-Behandlung freuen? Gerüchten zufolge könnte Letzteres der Fall sein.

Kürzlich hat Capcom eine Umfrage unter den Spielern durchgeführt, um deren Favoriten bezüglich der Resident Evil-Reihe zu erkunden. Die Spieler wurden zu verschiedenen Aspekten des Franchise befragt, darunter das Ambassador-Programm, RENet sowie andere Bereiche wie Romane, Bühnenaufführungen, Fahrgeschäfte und Filme. Eine der fesselndsten Fragen bezog sich auf das Spiel, das die Fans am liebsten als Remake sehen würden. Unter den zahlreichen Antworten kristallisierte sich ein klarer Favorit heraus: Resident Evil: Code Veronica.

Bekommt “Code Veronica” endlich ein Remake?

Die Umfrage von Capcom beflügelte die Gedanken vieler Fans, welches Spiel nach Resident Evil: Code Veronica ein Remake erhalten könnte. Einige hoffen auf Neuauflagen von Resident Evil 5 oder Resident Evil Zero. Doch die meisten Anhänger der Reihe sehnen sich am meisten nach einer Wiederbelebung von Resident Evil: Code Veronica. Das Spiel ermöglicht es den Spielern, erneut in die Geschichte der langjährigen Charaktere einzutauchen. Code Veronica verknüpft die Ereignisse von Resident Evil 2 mit dem Rest der Spiele, indem es die Geschichte von Claire Redfield erzählt, die nach Europa reist, um nach ihrem Bruder Chris zu suchen. Im Verlauf des Abenteuers erfahren die Spieler mehr über Umbrellas Experimente und begegnen einer der beliebtesten Resident Evil-Bösewichte, begleitet von einigen überraschenden Wendungen, die die Grundlage für die weiteren Einträge in der Serie bilden.

Natürlich ist dieser subtile Hinweis von Capcom keine konkrete Bestätigung dafür, dass Resident Evil: Code Veronica das nächste Spiel sein wird, das einer Neuauflage unterzogen wird. Es bleibt abzuwarten, welche Pläne die Entwickler tatsächlich verfolgen. Einige Spekulationen deuten darauf hin, dass Resident Evil 5 am wahrscheinlichsten ist, nicht zuletzt aufgrund eines verheißungsvollen Teasers während der Post-Credits-Szene des Resident Evil 4 Remakes.

Bis zur Enthüllung des nächsten Resident Evil-Spiels müssen wir uns wohl noch eine Weile gedulden. In der Zwischenzeit erfreuen wir uns an Resident Evil 4 Remake für Windows PC, PS5, PS4 und Xbox Series X/S.