Kehrt eine vergessene Call of Duty-Reihe zurück?

Gerüchten zufolge soll die Call of Duty Serie und deren Release-Zyklus spätestens 2027 eine große Neuerung erfahren. Aktuell geht man davon aus, dass Activision eine Zwei-Jahres-Strategie verfolgt. Es werden also seit Modern Warfare 2 und 3, die 2022 und 2023 erschienen, zwei Teile einer Unterserie immer direkt hintereinander veröffentlicht. Auf das heuer veröffentlichte Black Ops 6 soll im nächsten Jahr ein entsprechender Nachfolger im Black Ops-Universum folgen, bevor die Serie 2026 wieder zurück zu Modern Warfare wechselt.

Für die Spieler ergibt sich damit die Möglichkeit freigeschaltete Waffen, Operator und Skins direkt in das nächste Spiel zu übertragen, da dieses der gleichen Unterserie angehört.

Activision soll mit dieser Tradition aber angeblich 2027 brechen. Auf den Modern Warfare Teil, der 2026 erscheinen soll, folgt laut dem Leaker Hope kein weiterer Ableger dieser Reihe, sondern etwas Neues. Die Leitung über das ominöse Projekt soll Sledgehammer Games übernehmen.

Das Studio hatte zuletzt zusammen mit Infinity Ward und Treyarch an Call of Duty: Modern Warfare 3 gearbeitet, davor waren sie zuständig für Call of Duty: Vanguard, WW2, Advanced Warfare und das erste Modern Warfare 3 aus dem Jahre 2011.

Sehen wir Advanced Warfare zurückkehren?

Nun stellt sich also die Frage, was Activision für 2027 plant. Leaker Hope legt sich selbst nicht fest, bringt aber zwei mögliche Kandidaten ins Spiel:

Das Naheliegendste wäre ein Advanced Warfare 2. Der erste, 2014 erschienene Teil, hatte damals die Exo-Suits eingeführt. Das führte dazu, dass in den Jahren danach die CoD-Community fröhlich über die Multiplayer-Maps hüpfte und an Wänden entlang lief, bis auch der Letzte genug davon hatte. Trotz dieser neuen Gameplay-Mechaniken stand das Spiel unter anderem wegen seiner Lootboxen in der Kritik. Heute hingegen blicken viele Fans nostalgisch auf diesen Titel zurück.

Ähnlich verhält es sich beim zweiten möglichen Kandidaten, einem Nachfolger von Call of Duty: Ghosts. Auch Ghosts hatte zu Release nicht alle Fans zufrieden gestellt, bemängelt wurden zu große Maps und eine zu kurze Time to Kill. Trotzdem sind auch hier immer wieder Fans zur Stelle, die sich einen Nachfolger wünschen.

Was es nun genau werden wird muss sich erst noch herausstellen, vielleicht sehen wir auch etwas komplett Neues. Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden!

