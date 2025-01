Call of Duty: Warzone – Spieler melden Lobby-Probleme

Call of Duty: Warzone-Spieler, die mit Abstürzen in der Lobby zu kämpfen haben, können bald aufatmen. Das Update folgt auf Berichte von Nutzern, deren Spiele während der Ladebildschirme einfrieren oder abstürzen, was manchmal zu ungerechtfertigten In-Game-Strafen führte. Obwohl der zugrundeliegende Fehler noch nicht behoben ist, hat Activison einen schnellen Fix veröffentlicht, der verhindert, dass Spieler aufgrund dieser Lobby-Probleme bestraft werden. 2024 war ein bedeutsames Jahr für die Call of Duty-Reihe, aber Raven Software hatte in den letzten Monaten einige Schwierigkeiten. Auch die Entwicklungskosten sind in Höhe geschossen. Ende Dezember führte ein versehentliches Update zu einem vorübergehenden Ausfall des Warzone-Matchmakings, und Spieler berichteten immer wieder von Problemen mit Cheats und Bugs. Das neue Jahr begann ebenfalls holprig, da Spieler meldeten, dass ihre Spiele während der Ladebildschirme einfrieren oder abstürzen, was Raven Software am 6. Januar 2025 dazu veranlasste, die Abstürze zu untersuchen.

Während das öffentliche Bug-Tracking-Board des Unternehmens auf Trello zeigt, dass der Fehler noch nicht behoben ist, haben die Entwickler die Situation etwas entschärft. In einem Twitter-Post vom 9. Januar gaben sie bekannt, dass die Skill-Rating-Strafen und Timeouts für Spieler, die vor dem Ranglistenspiel ausloggen, vorübergehend ausgesetzt werden. Dies sollte die Situation für die betroffenen Spieler etwas erträglicher machen. Vor dem Update konnten Spieler, deren Spiel abstürzte, hart verdiente SR-Punkte verlieren und mussten für mehrere Minuten warten, um in ein neues Spiel einzutreten. Früher forderten Warzone-Spieler humorvoll eine Strafe für das vorzeitige Verlassen des Spiels, doch jetzt, da dies im Spiel implementiert ist, führt es zu Problemen, wenn Fehler wie dieser ein ungewolltes Verlassen verursachen.

📢 #Warzone

In light of ongoing investigations into players crashing during loading screens, we have temporarily suspended SR and timeout penalties for disconnections from Ranked Play matches.

Please be advised that initial deployment fees remain active, meaning players may… https://t.co/VwruCm0eWW

— Call of Duty Updates (@CODUpdates) January 10, 2025