Call of Duty Warzone: Mobile-Version wird eingestellt! – Was das für die Spieler bedeutet

Nach nur kurzer Zeit zieht Activision den Stecker bei Call of Duty Warzone Mobile. Die mobile Version des beliebten Battle Royale-Spiels wird offiziell aus den App-Stores von Android und iOS entfernt, da sie die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllen konnte.

In einer Ankündigung über die sozialen Kanäle und der offiziellen Webseite informierte Activision die Fans von Call of Duty Warzone Mobile, dass das Spiel ab dem 18. Mai 2025 aus den App-Stores von Apple und Google entfernt wird. Ab diesem Zeitpunkt sind keine neuen Inhalte und Updates mehr zu erwarten. Außerdem können Spieler keine COD-Punkte oder „Black Cell“ mehr mit echtem Geld kaufen.

Aktivierte Spieler, die die mobile Version vor dem 19. Mai 2025 installiert haben, können jedoch weiterhin auf ihre Inhalte zugreifen, einschließlich des Cross-Progressions-Systems und der Möglichkeit, ungenutzte COD-Punkte im Spiel zu verwenden. Das bedeutet, dass alle bisherigen Käufe und Fortschritte erhalten bleiben, auch wenn keine weiteren Updates mehr stattfinden.

Call of Duty Warzone Mobile eingestellt! – Warum diese Entscheidung?

Die Entscheidung, das Spiel einzustellen, wurde laut Activision nach sorgfältiger Abwägung getroffen. Während Warzone Mobile von vielen Spielern als solider Shooter mit hervorragendem Gameplay und Mechanik gelobt wurde, konnte es nicht denselben Erfolg erzielen wie die PC- und Konsolenversionen von Warzone. Das Unternehmen räumt ein, dass das mobile Spielerlebnis nicht in der gleichen Weise von der Community angenommen wurde, wie es erhofft wurde.

Die Enttäuschung bei den Spielern über das Ende des Spiels ist nachvollziehbar. Trotz der soliden Spielmechanik und einer echten Call-of-Duty-Erfahrung auf mobilen Geräten konnte sich Warzone Mobile nicht dauerhaft behaupten. Einige Spieler hatten gehofft, dass sich das Spiel weiterentwickeln würde, doch die letzten Monate zeigten, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden konnten.

Was erwartet die Spieler jetzt?

Für die treuen Warzone Mobile-Spieler gibt es dennoch einen Lichtblick. Activision bietet spezielle Anreize und Belohnungen für Spieler von Warzone Mobile in Call of Duty: Mobile, das weiterhin verfügbar bleibt. Wer den mobilen Shooter weiter genießen möchte, kann auf diese Version ausweichen, die weiterhin regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird.

Aktuell bleibt die Frage offen, ob Activision in Zukunft ein weiteres mobiles Projekt im Call of Duty-Universum starten wird, oder ob der Fokus stärker auf den Konsolen- und PC-Versionen liegt. Die Entscheidung, Warzone Mobile einzustellen, zeigt jedoch deutlich, wie schwierig es ist, ein Battle Royale auf mobilen Geräten zu etablieren, vor allem in einem Markt, der bereits von starken Wettbewerbern dominiert wird.

Call of Duty Warzone Mobile hat zwar nicht die erhoffte Langzeitmotivation auf mobilen Geräten bieten können, aber die Spieler, die das Spiel genossen haben, können immer noch auf ihre Fortschritte und Inhalte zugreifen, solange sie die mobile Version bis zum 19. Mai 2025 behalten. Wer weiterhin in die Welt von Call of Duty eintauchen möchte, findet in Call of Duty: Mobile eine weitere großartige Möglichkeit, das Spieluniversum auf dem Smartphone zu erleben.