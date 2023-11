Call of Duty: Modern Warfare 3 (PS5) – Keine Platin-Trophäen!

Call of Duty Fakten

Mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 3 in greifbarer Nähe, gibt es einige unerwartete Neuigkeiten in Bezug auf die Trophäen des Spiels. Insbesondere auf der PS5 wird das Spiel anscheinend keine Platin-Trophäe bieten. Stattdessen werden die neuen Trophäen in Form einer DLC-Trophäenliste für das letztjährige Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheinen.

Die Enthüllung dieser Information kam über die Social-Media-Plattform “X”, vormals Twitter, und wurde von der Trophäen-Tracking-Seite PowerPyx geteilt. Die PlayStation 4-Version von Call of Duty: Modern Warfare 3 wird eine eigene, separate Trophäenliste haben, einschließlich einer Platin-Trophäe. Die PS5-Version hingegen wird nur eine DLC-Trophäenliste für das Vorjahresspiel bieten und somit ohne Platin-Trophäe auskommen.

Die Frage, die sich viele Spieler jetzt stellen, ist, ob Activision in Zukunft eine Platin-Trophäe hinzufügen wird. Bis jetzt hat das Unternehmen keine offizielle Stellungnahme zu dieser Angelegenheit abgegeben.

COD Modern Warfare 3 on PS5 doesn’t have a Platinum trophy, it’s a DLC list for Modern Warfare 2. Only the PS4 version has a standalone list and Platinum trophy. What the heck! pic.twitter.com/cgIxwuJW0k — PowerPyx (@PowerPyx) November 1, 2023

Es bleibt abzuwarten, wie die Spieler auf diese unerwartete Entwicklung reagieren werden und ob Activision möglicherweise auf ihr Feedback reagieren wird. In der Zwischenzeit können sich alle Fans der Call of Duty-Serie auf das bevorstehende Release-Datum freuen, an dem sie das Spiel auf ihren bevorzugten Plattformen genießen können.

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird am 10. November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. In Vorbereitung auf den Start hat Activision bereits weltweite Veröffentlichungszeiten und ein Vorabladen-Datum bekannt gegeben.