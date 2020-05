Call of Duty: Black Ops Cold War wird am kommenden PS5-Event enthüllt

Wieder zeitliche Exklusivitäten für die PS5 in Sachen Call of Duty?

Activision enthüllt normalerweise das nächste Call of Duty-Spiel im Mai oder Juni eines jeden Jahres. Daher sollte die Ankündigung für Call of Duty 2020 jeden Tag erfolgen. Ein spezifischer Release-Termin für Call of Duty 2020, dass angeblich den Titel Call of Duty: Black Ops Cold War trägt, muss noch bekannt gegeben werden, aber ein bekannter Call of Duty-Leaker hat angemerkt, dass er sehr gut bei Sony’s bevorstehenden PS5-Event passieren könnte.

Wann wird das neue Call of Duty 2020 gezeigt?

Sony hat angekündigt, kommenden Donnerstag eine Reihe von PS5-Spielen in einer speziellen Präsentation zu veröffentlichen, die sich auf Spiele konzentriert, die beim Start oder im Startfenster für PlayStation 5 verfügbar sein werden. Tom Henderson, ein häufiger Leaker der Call of Duty-Serie, hat vorgeschlagen, dass die Enthüllung von Call of Duty: Black Ops Cold War auf der Sony-Veranstaltung stattfinden könnte.

Dies wäre aus mehreren Gründen sinnvoll. Zum einen würde die Enthüllung von Call of Duty 2020 dem PS5-Spiele-Showcase noch mehr Aufmerksamkeit bringen, als es bereits zu erwarten ist, da die Call of Duty-Spiele jedes Jahr durchweg die meistverkauften Spiele sind. Und zweitens hat Sony bereits eine Partnerschaft mit Activision geschlossen, wenn es um Call of Duty geht. Die PS4 genießt zeitliche Exklusivität für Call of Duty-Inhalte.

Partnerschaft zwischen Call of Duty-Publisher und Sony wird für das PS5-Zeitalter verlängert

Unter der Annahme, dass die Partnerschaft zwischen Activision und Sony auch in der nächsten Generation fortgesetzt wird, ist es sinnvoll, dass das PS5-Enthüllungsereignis am 4. Juni dazu verwendet wird, Call of Duty: Black Ops Cold War ordnungsgemäß anzukündigen. Diese Partnerschaft hat sich jedoch als umstritten erwiesen, so dass es zweifellos einige Fans auf PC und Xbox geben wird, die sich darüber aufregen, dass sie auf PlayStation 5 fortgesetzt wird.

Unabhängig davon, wann Call of Duty: Black Ops Cold War angekündigt wird, wird es interessant sein zu sehen, ob sich eines der Gerüchte über das Spiel als wahr herausstellen. Für die Uneingeweihten soll Black Ops Cold War ein Neustart der Black Ops-Serie von Treyarch sein und als Ergebnis einige der beliebtesten Multiplayer-Karten der Fans aus dem ursprünglichen Black Ops- Spiel enthalten, wie Firing Range und Nuketown.

